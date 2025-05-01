Bakan Tunç'tan 'CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talep edildiği' iddialarına yalanlama: Büyük bir yalandır

Bir siyasi partinin otobüsünü kullanmanın, kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermediğinin altını çizen Bakan Tunç, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan polisimizin hayatını riske atan bir eylemi, '1 Mayıs’ta emekçi tutuklanıyor' şeklindeki bir iftirayla savunmak hukuken de vicdanen de kabul edilemez." dedi.