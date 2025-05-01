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Bakan Tunç'tan 'CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talep edildiği' iddialarına yalanlama: Büyük bir yalandır

Bakan Tunç'tan 'CHP'nin otobüs şoförüne tutuklama talep edildiği' iddialarına yalanlama: Büyük bir yalandır

Büşra Soyal
Büşra Soyal
23:111/05/2025, Perşembe
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Adalet Bakanı Tunç CHP’nin otobüs şoförüne ilişkin açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Tunç CHP’nin otobüs şoförüne ilişkin açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP otobüsünü kullanan sürücü hakkında 'görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi' nedeniyle soruşturma başlatıldı. Emekçi kardeşlerimizi kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil provokasyon olduğu açıktır" açıklamasını yaptı.

CHP’nin otobüs şoförü, dur ihtarı yapan polisin üzerine otobüs sürdü.

Olaya dair soruşturma başlatıldı, şoför hakkında adli kontrol kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin açıklama yaptı ve CHP'lilerin dezenformasyonuna tepki gösterdi:

"Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında 'CHP’nin otobüs şoförüne 23 Nisan’da milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü için tutuklama talep edildiği' şeklindeki iddialar büyük bir yalandır.
CHP otobüsünü kullanan sürücü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi' nedeniyle soruşturma başlatılmış ve Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “zincirleme şekilde görevli memura mukavemet” suçundan 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiri uygulanmıştır."
Bir siyasi partinin otobüsünü kullanmanın, kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermediğinin altını çizen Bakan Tunç, "Milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan polisimizin hayatını riske atan bir eylemi, '1 Mayıs’ta emekçi tutuklanıyor' şeklindeki bir iftirayla savunmak hukuken de vicdanen de kabul edilemez." dedi.

"Amaç emek ve dayanışma değil provokasyon"

Bakan Tunç, amacın emek ve dayanışma değil provokasyon olduğunu vurguladı:

"Başta bazı CHP'li milletvekilleri olmak üzere yürütülen soruşturma üzerinden dezenformasyon yapılması ve kamuoyunun yanıltılması 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hukuka değil, kaosa hizmet etmektir.

Emekçi kardeşlerimizi kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil provokasyon olduğu açıktır."

Yılmaz Tunç, görevli polis memuruna da geçmiş olsun dileklerini iletti.



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