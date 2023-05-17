Charlie Hebdo'nun skandal kapağına Ömer Çelik'ten sert tepki: Avrupa’nın faşistlerini kendi nefretlerine terk ediyoruz

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yayınlarıyla tanınan Fransız dergisi Charlie Hebdo, son sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Derginin son sayısının kapağında, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir küvet içinde çizildi ve Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François'in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulunuldu. Çizimin yanına "Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak." ifadesi yazıldı.

İnfiale neden olan kapağa bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir. Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür. Milletimiz hepsine demokrasi dersi vermeye devam ediyor. Milletimiz demokratik değerlere bağlılığını bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanımız defalarca seçim kazanan bir lider olarak, demokratik iradeye saygısını her vesileyle ortaya koymuştur. Avrupa’nın faşistlerini kendi nefretlerine terk ediyoruz." ifadelerini kullandı.