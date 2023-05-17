|
Gündem

Charlie Hebdo'nun skandal kapağına Ömer Çelik'ten sert tepki: Avrupa’nın faşistlerini kendi nefretlerine terk ediyoruz

Fransız Charlie Hebdo skandallarına bir yenisini daha ekledi. Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yayınlarıyla tanınan Fransız dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. İnfiale neden olan kapağa bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Cumhurbaşkanımız defalarca seçim kazanan bir lider olarak, demokratik iradeye saygısını her vesileyle ortaya koymuştur. Avrupa’nın faşistlerini kendi nefretlerine terk ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

12:28 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Charlie Hebdo'nun skandal kapağına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Charlie Hebdo'nun skandal kapağına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yayınlarıyla tanınan Fransız dergisi Charlie Hebdo, son sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Derginin son sayısının kapağında, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir küvet içinde çizildi ve Cloclo lakaplı Fransız şarkıcı Claude François'in banyo yaparken elektrik akımına kapılarak ölmesine atıfta bulunuldu. Çizimin yanına "Cloclo gibi, bizi ondan sadece kader kurtaracak." ifadesi yazıldı.

'Milletimiz hepsine demokrasi dersi vermeye devam ediyor'

İnfiale neden olan kapağa bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Charlie Hebdo adlı dergi bir nefret suçları bültenidir. Bütün bu nefret odaklarının Cumhurbaşkanımızı hedef alması, sahip oldukları faşist zihniyetin ürünüdür. Milletimiz hepsine demokrasi dersi vermeye devam ediyor. Milletimiz demokratik değerlere bağlılığını bir kere daha tüm dünyaya gösterdi. Cumhurbaşkanımız defalarca seçim kazanan bir lider olarak, demokratik iradeye saygısını her vesileyle ortaya koymuştur. Avrupa’nın faşistlerini kendi nefretlerine terk ediyoruz." ifadelerini kullandı.




#ömer çelik
#Charlie hebdo
#Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Isparta Seçim Sonuçları 2023 - Canlı Seçim Sonucu Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları