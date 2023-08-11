CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla görevden alındığı ortaya çıktı

CHP'li Onursal Adıgüzel, Beykoz İlçe Başkanı Aydın Gündüz'ün Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla görevden alındığını açıkladı.
CHP'de değişim tartışmaları devam ederken Parti Meclisi Üyesi Onursal Adıgüzel'dan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili bir açıklama geldi. Halk TV yayınında konuşan Adıgüzel, Kaftancıoğlu'nun, Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ü kendisine yakın görmediği gerekçesiyle görevden aldığını söyledi.
'Kaftancıoğlu yanında durmayan ilçe başkanının görevine son verdi'
Adıgüzel, şöyle konuştu:
Kaftancıoğlu'nun daha önce de arasının bozuk olduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimleri parti içinde görevlendirmediği öne sürülmüştü.