CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, il başkanlığı görevinden istifa etti:

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye kendisine uzatılan eli havada bırakmaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Filistin ve İsrail'e yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölge ülkeleri arasındaki diyalog ve açılım ortamını değerlendiren Kalın, 'Türkiye kendisine uzatılan eli havada bırakmaz. Türkiye, kendisine bir adım atana iki adım atar, yaklaşır. Bu hep böyle olmuştur. Türkiye, yapıcı bir tutum gördüğü anda karşı tarafa da buna mukabelede bulunur.' dedi.