CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, il başkanlığı görevinden istifa etti:
Bu konuyla ilgili herhangi bir basın açıklamasında bulunmak istemiyorum açıklamasında bulundu.
Detaylar geliyor...
CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, il başkanlığı görevinden istifa etti:
Bu konuyla ilgili herhangi bir basın açıklamasında bulunmak istemiyorum açıklamasında bulundu.
Detaylar geliyor...
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