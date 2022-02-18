Gündem CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin il başkanlığı görevinden istifa etti
POLİTİKA

CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin il başkanlığı görevinden istifa etti

Başkan Tekin 'Bu konuyla ilgili açıklamada bulunmak istemiyorum' dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin il başkanlığı görevinden istifa etti
CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin.

CHP Çankırı İl Başkanı İlhan Tekin, il başkanlığı görevinden istifa etti:

Bu konuyla ilgili herhangi bir basın açıklamasında bulunmak istemiyorum açıklamasında bulundu.

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