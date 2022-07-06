CHP Çayırova ilçe Başkanı Cihan Soyluçiçek kendisini AK Parti ilçe başkanı olarak tanıtarak sağlık personeline tehditler savurdu

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek’in Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde çalışan bir hastane personeline kendisini AK Parti ilçe başkanı olarak tanıttığını ardından ise hakaret ve tehditler savurduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda iddiaya göre, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne giden CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, KBB Sekreteri İlkay Sezgin ile bir tartışma yaşadı. İlkay Sezgin'e kendisini AK Parti ilçe başkanı olarak tanıtan Soyluçiçek, işleminin hemen yapılmasını istedi.

HASTANE KORİDORUNDA TEHDİTLER SAVURDU

Soyluçiçek, daha sonra koridora çıkarak "Ben AK Parti ilçe başkanıyım, bunlar vatandaşlara randevu vermiyorlar mağdur ediyorlar hepsini kovduracağım" diye bağırdı. İsteğinin gerçekleşmemesi üzerine Sezgin'e hakaret eden ve tehditler savuran CHP'li Soyluçiçek'in oynadığı oyun İlkay Sezgin'in şikayeti üzerine ortaya çıktı.

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SAĞLIK PERSONELİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Haberpi'de yer alan habere göre, İlkay Sezgin, yaşanan skandalın ardından kendisini AK Parti ilçe başkanı olarak tanıtarak hastanede olay çıkaran Cihan Soyluçiçek'ten şikayetçi oldu. Olayın yargıya taşınmasının ardından sağlık personeli İlkay Sezgin'e sahip çıkan AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, kamuoyuna bir açıklama yaptı. İlkay Sezgin’i evinde ziyaret ederek destek veren Kaya, CHP’li Soyluçiçek’e tepki gösterdi. Kaya, AK Parti teşkilatı olarak CHP'li Soyluçiçek'ten şikayet olacaklarını açıkladı.

AK PARTİ GEBZE İLÇE BAŞKANI'NDAN TEPKİ

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli CHP il başkanına sesleniyorum. Yalancı bir ilçe başkanın var bayana hakaret eden, kendi partisinin adını kullanamayacak kadar aciz ve provokatör bir ilçe başkanın var sizleri bir an önce hakkında gerekli işlemi yapmaya davet ediyorum.

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AK Parti Gebze İlçe Başkanı olarak hukuki süreci hemen başlatacağız.

An itibarı ile sağlık çalışanı ve görevini yapmaktan başka bir gayesi olmayan İlkay hanım ve ailesini ziyaret ettik. Milletinin hakkını her şartta savunan partimizin İlkay hanım ve tüm kadınlarımızın hakkını sonuna kadar savunacağından kimsenin şüphesi olmasın.

AK Parti halkımızın haklarını savunmaya, hizmet etmeye devam edecek, bu yalan ve fitne siyasetinin sonunu getirecektir."