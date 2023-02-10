CHP Gençlik Kolları İletişim Başkanlığı'nı hedef aldı: Gece gündüz demeden iş başındalar

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CHP Gençlik Kolları İletişim Başkanlığı'nı hedef aldı
CHP Gençlik Kolları, Türkiye deprem için seferber olurken İletişim Başkanlığı'nı hedef aldı. Ti'ye almaya çalıştığı iletişim Başkanlığı'nın merkez binasının dışarıdan fotoğrafını çekerek, "Gece gündüz demeden iş başındalar" notunu düştü.
Türkiye'yi sarsan depremin ardından vatandaşlar yardım seferberliği yaparken CHP Gençlik Kolları siyaset peşine düştü.
Depremin ardından ortaya çıkan yanlış haberlerin engellenmesi ile mücadele eden İletişim Başkanlığı'nın çalışmalarını ti'ye alan CHP Gençlik Kolları sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: