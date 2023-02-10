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CHP Gençlik Kolları İletişim Başkanlığı'nı hedef aldı: Gece gündüz demeden iş başındalar

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı 10 ili sarsan depremin ardından dezenformasyonla mücadele ederken, vatandaşların doğru bilgiye ulaşması için mücadele ediyor. CHP Gençlik Kolları sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla ti'ye almak istediği İletişim Başkanlığı'nın gece geç saatlerde çalışmalarına devam ettiğini gösterdi.

11:04 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP Gençlik Kolları İletişim Başkanlığı'nı hedef aldı

CHP Gençlik Kolları İletişim Başkanlığı'nı hedef aldı

CHP Gençlik Kolları, Türkiye deprem için seferber olurken İletişim Başkanlığı'nı hedef aldı. Ti'ye almaya çalıştığı iletişim Başkanlığı'nın merkez binasının dışarıdan fotoğrafını çekerek, "Gece gündüz demeden iş başındalar" notunu düştü.


ACILARIN ARASINDA SİYASET PEŞİNDELER

Türkiye'yi sarsan depremin ardından vatandaşlar yardım seferberliği yaparken CHP Gençlik Kolları siyaset peşine düştü.

Depremin ardından ortaya çıkan yanlış haberlerin engellenmesi ile mücadele eden İletişim Başkanlığı'nın çalışmalarını ti'ye alan CHP Gençlik Kolları sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:



#CHP
#Gençlik Kolları
#İletişim Başkanlığı
2 hours ago
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CHP Gençlik Kolları İletişim Başkanlığı'nı hedef aldı: Gece gündüz demeden iş başındalar
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