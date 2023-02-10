CHP Gençlik Kolları İletişim Başkanlığı'nı hedef aldı: Gece gündüz demeden iş başındalar

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Depremzedelerin ağırlandığı öğrenci yurtlarında Suriyeliler nargile içiyor” yalanının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Mersin’de deprem bölgesinde kendisine bu iddiayı sonra gence, “Nargile ve öyle bir şey yok. İçiniz rahat etsin. Odaları gezdik. Nargile gibi müstehcen görüntü gibi böyle bir şey yok” dedi.