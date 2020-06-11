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Gündem CHP Genel Başkan Yardımcısı Toruna, Kaboğlunun "Sultanahmet de müze olsun" çıkışı soruldu Ülkemizin başka sorunları da var
POLİTİKA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'a, Kaboğlu'nun "Sultanahmet de müze olsun" çıkışı soruldu: Ülkemizin başka sorunları da var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Torun, CHP'li Kaboğlu'nun "Sultanahmet de müze olsun" çıkışıyla fikrinin sorulması üzerine "Ülkemizin başka sorunları da var" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun (arşiv).
CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun (arşiv).

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun Sultanahmet Camisi'nin müze olmasına yönelik sözlerinin sorulmasına üzerine Torun özetle şu ifadeleri kullandı:

CHP'li Kaboğlu'ndan skandal açıklamalar: Sultanahmet Camisi de müze olmalı
GÜNDEM
CHP'li Kaboğlu'ndan skandal açıklamalar: Sultanahmet Camisi de müze olmalı

Çözüm bekleyen konularımız var

"Cumhurbaşkanı, istediği kararname ile istediği işi, uygulamayı hayata geçirme hakkına sahip. Bu ülkenin başka sorunları, çözüm bekleyen konuları var" değerlendirmesinde bulundu.

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CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan tepki çeken açıklama: Sultanahmet de müze olmalı
OYNAT 00:21
CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan tepki çeken açıklama: Sultanahmet de müze olmalı
Camisi'nin de müze olması gerektiğini söyledi. Kaboğlu, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, “Benim görüşüme göre da müze olarak korunmalı, da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar” ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Çıkardığımız işçiler bankamatik personeliydi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin CHP'li belediyelere ilişkin yaptığı açıklamayı da değerlendiren Torun, "Sayın Özhaseki, bunu söylerken herhalde geçmişe bakıyordur. Biz bankamatik personeli olan veya bir siyasi partinin ilçesinde, örgütünde çalışan, işe gelmeyen veya seçim öncesi sadece bir siyasi amaçla alınan kişilerin haricinde hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadık." ifadelerini kullandı.

  • Ne olmuştu?
  • AA
    CHP Milletvekili İbrahim Kaboğlu
  • CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Ayasofya'nın tekrar cami olup olmamasıyla ilgili tartışmaların yaşandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) skandal ifadelerde bulundu. Kaboğlu, Sultanahmet Camisi'nin de müze olması gerektiğini savundu.
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