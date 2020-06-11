CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'a, Kaboğlu'nun "Sultanahmet de müze olsun" çıkışı soruldu: Ülkemizin başka sorunları da var

CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan tepki çeken açıklama: Sultanahmet de müze olmalı

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Sultanahmet Camisi'nin de müze olması gerektiğini söyledi. Kaboğlu, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, “Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar” ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.

