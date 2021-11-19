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POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına bir veto daha: Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi devam ediyor. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarını doğru bulmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu "Belediye başkanlarımız seçilirken o vilayetin insanlarına hizmet için söz verdi. Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz" ifadelerini kullandı.


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Haber Merkezi Diğer
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlundan İmamoğlu ve Yavaşın adaylığına bir veto daha: Verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı.

2023 seçimleri öncesinde CHP-İYİ Parti ve dışarıdan HDP'nin desteklediği Millet İttifakı'nın adayı henüz belli değil. Cumhurbaşkanı adayı olmak için kendi partisindeki muhtemel rakipleri İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığının önünü 'Belediye başkanlığına devam etmeliler' ifadeleriyle kesen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşme' çıkışıyla da kendi adaylığını öne çıkardı.

Habertürk canlı yayınına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'na Muharrem Sarıkaya, "Belediye başkanlarınızdan sayın İmamoğlu ile sayın Mansur Yavaş önde çıkıyor. Peki siz kamuoyunun görüşünü hiç baz almayacak mısınız?" diye sordu.

"HİZMET İÇİN SÖZ VERDİLER"

  • Ankara ve İstanbul'daki belediyeleri riske atamayız diyen Kılıçdaroğlu, ''Bizim iki büyükşehir belediyesinde Ankara ve İstanbul'da Meclis çoğunluğumuz yok. En temel sorunlarımızdan birisi o. Belediye başkanlarımız seçilirken o vilayetin insanlarına hizmet için söz verdi. Siz eğer belediye başkanı olarak seçilmişseniz, bazı sözler vermişseniz o sözleri yerine getireceksiniz. Cumhurbaşkanlığını bir kişiye endeksleyemezsiniz o makam kurala endekslenir" dedi.

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