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Gündem CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu 15 Temmuz gecesi attığı "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir" tweetleri silmedi
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
POLİTİKA

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu 15 Temmuz gecesi attığı "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir" tweet'leri silmedi

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi halk sokakta darbecilere karşı mücadele ederken CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweet'ler hala hafızalarda. Kaftancıoğlu o gece "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin" gibi çok sayıda paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu (solda), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (ortada), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağda).
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu (solda), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (ortada), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağda).

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşanırken hem sokağa çıkan halkı hem de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümeti ve üyelerini hedef aldı.

15 Temmuz gecesi "tekbir de neyin nesi" diyen Kaftancıoğlu anma törenine çağrılmamasına sitem etti
GÜNDEM
15 Temmuz gecesi "tekbir de neyin nesi" diyen Kaftancıoğlu anma törenine çağrılmamasına sitem etti

Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarından bazıları şöyle:

Özgür Özel'in ardından Kaftancıoğlu'ndan da darbe iması: Erken seçimle veya başka bir şekilde...
OYNAT 01:25
Özgür Özel'in ardından Kaftancıoğlu'ndan da darbe iması: Erken seçimle veya başka bir şekilde...
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in çıkışına benzer bir skandala imza attı. Katıldığı TV programında 'Hükümet mutlaka düşecek' iddiasını ortaya atan Kaftancıoğlu, 'Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecekler' ifadesini kullandı.


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