CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu 15 Temmuz gecesi attığı "Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir" tweet'leri silmedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimi yaşanırken hem sokağa çıkan halkı hem de başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümeti ve üyelerini hedef aldı.

GÜNDEM 15 Temmuz gecesi "tekbir de neyin nesi" diyen Kaftancıoğlu anma törenine çağrılmamasına sitem etti

Kaftancıoğlu'nun paylaşımlarından bazıları şöyle:

Alın size Nur topu gibi bir mağduriyet daha — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 15, 2016

Bu saatte ezan okumak suretiyle kalkışma yapanlara ne diyecek ne yapacağız şimdi? — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 15, 2016

Tekbir getirerek boğaz keserek mi demokrasi mücadelesi verilir. İnandığınız Allah'ınız sizin de belanızı versin. — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 16, 2016

Karıştırmayalım demokrasiye dün olduğu gibi bugün de biz/bizim gibiler sahip çıkıyor. Diğerleri .ıçlarının derdine düşmüş hırsız tayfası.. — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 16, 2016

Dinin nasıl afyon olarak kullanılabileceğinin canlı ve acı örneğini yaşadık dün gece... — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 16, 2016

Hangi demokrasi bayramı? Kafa kesilerek yapılan mı? Darbeye de bu saçmalıklara da karşıyım! https://t.co/2sEHJFyVFa — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) July 16, 2016