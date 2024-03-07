CHP ile DEM'in 'kent uzlaşısı krizi' İzmir'e sıçradı: Cemil Tugay bizimle poz vermek istemedi

Yerel seçimlerde ‘kent uzlaşısı’ adıyla lokal ittifaklar yapan CHP ve DEM’in arasında sert rüzgarlar esiyor. CHP’de Genel Başkan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, özellikle İstanbul seçimlerinde belirleyici olacak olan DEM ile ittifaka parti içinden gelen tepkileri yumuşatmak için yoğun çaba gösteriyor. Ancak Afyonkarahisar’da başlayan kriz büyüdü ve DEM Partililerden ortakları CHP’yi faşistlikle suçlayan sert açıklamalar geldi.
Afyonkarahisar'da 'DEM' krizi
"Aman başkanım sen düzelt"
"Dilim sürçmedi"
"Ya iş ya da başka parti bulacak"
CHP’de yaşanan DEM Parti krizine İstanbul’dan Ekrem İmamoğlu da müdahil oldu. Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuşan İmamoğlu, Köksal’ı hedef alarak şunları söyledi:
İstifa etme baskı mı?
Ekrem İmamoğlu’nun bu çıkışından sonra, CHP’nin Afyon adayı Burcu Köksal’ın CHP’den istifa etmesinin gündeme geleceği ve parti içerisinden kendisine bu yönde baskı kurulacağı konuşuluyor.
Seçilemezse vekilliği devam edecek
Köksal, 14 Mayıs seçimlerinde CHP’den Afyonkarahisar Milletvekili seçilmişti. 31 Mart seçimlerinde şehrinden belediye başkanı seçilemezse milletvekilliği devam edecek.
DEM cephesinden sert tepki
CHP-DEM krizinin diğer adresi: İzmir
"Cemil Tugay bizimle poz vermek istemedi"
DEM'in İzmir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayı Türkan Aslan, CHP’nin İzmir Büyükşehir Adayı Cemil Tugay’ın kendileri ile fotoğraf çektirmek istemediğini söyledi.