CHP ile DEM'in 'kent uzlaşısı krizi' İzmir'e sıçradı: Cemil Tugay bizimle poz vermek istemedi

"Parti görüşmeleri yapılırken sonuçta genel merkez ile götürülecek bir iş değil bu. Yerelde aktörler var. O temelde yapılan görüşmelerde bizim öğrendiğimiz kadarıyla belediye başkan adayları, partili yetkililerimize görüşme noktasında kapalı olduğunu söylemiş. Açık olarak söyleyip söylemediğini bilmiyorum ama bize yansıyan bu. Biz böyle bir anlayışla bu kenti birlikte yönetme imkanımız olmadığını gördük."