CHP ile İYİ Parti arasında ‘Nihal Atsız’ polemiği: İttifak ortakları daha hassas olmalı İstanbul Maltepe’de bir parka, İBB Meclis Üyesi İYİ Partili Uluer Kaya’nın talebiyle yazar Nihal Atsız’ın adının verilmesine CHP’den tepki geldi. “Atsız CHP ile yan yana gelebilecek bir isim değil” diyen İBB Meclis Üyesi CHP'li Hasan Gökpınar, “ittifak ortakları” İYİ Parti’nin daha hassas davranması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi 26 Kasım 2020, 14:23 Son Güncelleme: 26 Kasım 2020, 14:30 Diğer