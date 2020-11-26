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Gündem CHP ile İYİ Parti arasında Nihal Atsız polemiği İttifak ortakları daha hassas olmalı
İSTANBUL

CHP ile İYİ Parti arasında ‘Nihal Atsız’ polemiği: İttifak ortakları daha hassas olmalı

İstanbul Maltepe’de bir parka, İBB Meclis Üyesi İYİ Partili Uluer Kaya’nın talebiyle yazar Nihal Atsız’ın adının verilmesine CHP’den tepki geldi. “Atsız CHP ile yan yana gelebilecek bir isim değil” diyen İBB Meclis Üyesi CHP'li Hasan Gökpınar, “ittifak ortakları” İYİ Parti’nin daha hassas davranması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
İBB Meclis Üyesi CHP'li Hasan Gökpınar
İBB Meclis Üyesi CHP'li Hasan Gökpınar

İstanbul'un Maltepe İlçesi'ndeki bir parka, Maltepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi İYİ Partili Uluer Kaya’nın önergesiyle yazar Nihal Atsız’ın ismi verilmişti.

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Konuyla ilişkin açıklama yapan Kadıköy ve İBB Meclis Üyesi Hasan Gökpınar, İYİ Partililere tepki gösterdi. İttifak ortaklarından daha hassas davranmalarını isteyen Gökpınar şu ifadeleri kullandı:

  • “Şu an Millet İttifakı'na bir saygı duyuyoruz ama onların da ittifakın ortağı CHP’ye saygı duyması gerekir. Parka Hüseyin Nihal Atsız’ın adını vermek istiyorsanız gidin Milliyetçi Hareket Partisi’ne ait Silivri Belediyesi’ndeki bir parka verin.
  • Böyle bir kararın Cumhuriyet Halk Parti’li Meclis Üyelerinin de ortak kararıyla çıkması çok üzücü bir durum. Atsız ismi uzaktan, yakından CHP ile yan yana gelebilecek bir isim değil.”

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