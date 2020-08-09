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POLİTİKA

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Aylin Nazlıaka kimdir?

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Aylin Nazlıaka seçildi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Aylin Nazlıaka seçildi. Divan Başkanı Gökçe Gökçen'in açıkladığı sonuçlara göre, 514 geçerli oydan 308'ini Nazlıaka aldı.

Haber Merkezi AA
Aylin Nazlıaka
Aylin Nazlıaka

Bilkent Odeon'da gerçekleşen CHP 14. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından sayıma geçildi.

Divan Başkanı Gökçe Gökçen'in açıkladığı sonuçlara göre, 514 geçerli oydan 308'ini alan Nazlıaka, Kadın Kolları Genel Başkanı oldu. Diğer aday Fatma Köse ise 206 oyda kaldı.

Sonuçlar belli olduktan sonra Nazlıaka, teşekkür konuşması yaptı.

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Aylin Nazlıaka kimdir?


3 Aralık 1968'de Ankara'da doğdu. Baba adı Mehmet Kenan, anne adı Göksel'dir.

İş Kadını; Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Harvard Üniversitesinde Yükselen Liderler programını tamamladı.

2001?de "Yılın İş Kadını", 2002'de "Orta Doğu Teknik Üniversitesi Takdir Ödülü", 2008'de "Yılın Genç İş Kadını", 2012'de "Yılın Milletvekili", "Yaşama Dokunan İnsan? ve "Kadın Platformu?, 2013'te "Yılın Politikacısı", 2014'te "Yılın Siyasetçisi" ödüllerini aldı. Birçok ulusal ve uluslararası kongreye konuşmacı olarak katıldı.

24. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu ve Türkiye-AB Uyum Komisyonu Üyeliği görevini üstlendi.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca bilen Nazlıaka, evli ve 2 çocuk annesidir.

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