CHP Kadın Kolları taciz iddiaları karşısında sessizliğe gömüldü

Cumhuriyet Halk Partisi içinde, son günlerde taciz iddiaları gündemden düşmüyor. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K’nın, 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, CHP’nin teşkilatlarında görev alan veya almış kişilerden de benzer iddialarda bulunulmuştu.
CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, İstanbul İl Başkan Yardımcılarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu söylemişti. CHP Ümraniye Gençlik Kollarından 20 yaşındaki D.A. da eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A’nın cinsel saldırısına uğradığını açıklamıştı.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı’ndan iddialara ve suçlamalara ilişkin şu ana kadar hiçbir kınama yapılmadı. CHP Kadın Kollarının internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından da konuya ilişkin paylaşımda bulunulmadı.