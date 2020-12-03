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Gündem CHP Kadın Kolları taciz iddiaları karşısında sessizliğe gömüldü
POLİTİKA

CHP Kadın Kolları taciz iddiaları karşısında sessizliğe gömüldü

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K’nın restoranda bir kadını zorla alıkoyarak taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanmasının ardından yeni taciz mağdurları ortaya çıkmıştı. CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, İstanbul İl Başkan Yardımcılarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu söylerken, CHP Ümraniye Gençlik Kollarından 20 yaşındaki D.A. da eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A’nın cinsel saldırısına uğradığını duyurmuştu. CHP İstanbul teşkilatı taciz ve tecavüz iddiaları ile çalkalanırken, tüm bu gelişmeler karşısında CHP Kadın kollarından şu ana kadar ne bir kınama ne de bir açıklama yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları üyeleriyle birlikte.
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları üyeleriyle birlikte.

Cumhuriyet Halk Partisi içinde, son günlerde taciz iddiaları gündemden düşmüyor. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K’nın, 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, CHP’nin teşkilatlarında görev alan veya almış kişilerden de benzer iddialarda bulunulmuştu.

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Kılıçdaroğlu grup toplantısında 1 saat konuştu: Taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili tek kelime söylemedi

CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, İstanbul İl Başkan Yardımcılarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu söylemişti. CHP Ümraniye Gençlik Kollarından 20 yaşındaki D.A. da eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A’nın cinsel saldırısına uğradığını açıklamıştı.

CHP taciz iddiaları ve terör soruşturmalarıyla çalkalanıyor
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CHP taciz iddiaları ve terör soruşturmalarıyla çalkalanıyor

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı’ndan iddialara ve suçlamalara ilişkin şu ana kadar hiçbir kınama yapılmadı. CHP Kadın Kollarının internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından da konuya ilişkin paylaşımda bulunulmadı.

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