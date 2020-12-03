CHP Kadın Kolları taciz iddiaları karşısında sessizliğe gömüldü

Ataklı: Niye her tarafta askerimiz var? Benim güvenliğim Libya'dan başlıyormuş! Biri bana bunu anlatsın

CHP yandaşı TELE1'in sunucusu Can Ataklı hükümetin dış politikasını eleştirdi. Libya'da, Suriye'de ve dünyanın çeşitli noktalarında Türk askerinin bulunmasına karşı çıkan Ataklı 'Niye her tarafta askerimiz var? Benim güvenliğim Libya'dan başlıyormuş! Biri bana bunu anlatsın. Suriye'de ne işin var. Orada olmasan ne olur?' ifadelerini kullandı.

