CHP lideri Kılıçdaroğlu: Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve askeri öğrenciler neden içeride?
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu terör örgütü üyeliği ve çeşitli suçlardan yargılanan isimlere tam destek verdi. Kürsüden mahkemeleri hedef gösteren Kılıçdaroğlu, "Osman Kavala, Demirtaş ve askeri öğrenciler neden içeride?" diye sordu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, terör propagandası, casusluk, terör örgütü üyeliği, suça yardım ve yataklık suçlamalarıyla yargılanan tutuklu isimlere destek açıklaması yaptı.
Genel Başkan Kılıçdaroğlu özetle şu ifadeleri kullandı:
Gazeteciler ellerinde kalemleriyle bizi bilgilendirmek istiyorlar. Haber topluyor bu gazeteciler. Casuslukmuş, casusluğu da ayağa düşürdünüz. Huzur olmayacak mı bu memlekette. Kimler içeride? Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılıç, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Ahmet Altan ve askeri öğrenciler neden içeride? Allah akıl fikir versin. Gerçekten söylüyorum.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması yaptı. Buldan, "Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak. Halkımız bunu kabul etmiyor. Halkımız, şeffaf, açık bir ittifak istiyor. Bunun için kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır" dedi.