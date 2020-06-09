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Gündem CHP lideri Kılıçdaroğlu Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve askeri öğrenciler neden içeride?
POLİTİKA

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve askeri öğrenciler neden içeride?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu terör örgütü üyeliği ve çeşitli suçlardan yargılanan isimlere tam destek verdi. Kürsüden mahkemeleri hedef gösteren Kılıçdaroğlu, "Osman Kavala, Demirtaş ve askeri öğrenciler neden içeride?" diye sordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (arşiv).
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (arşiv).

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP Millet İttifakı üyesidir' itirafı: İYİ Parti ve HDP kriziyle ittifaka zarar vermek istiyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması: Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok
GÜNDEM
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması: Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, terör propagandası, casusluk, terör örgütü üyeliği, suça yardım ve yataklık suçlamalarıyla yargılanan tutuklu isimlere destek açıklaması yaptı.

"Beştepe'deki CHP'li iddiası" yalanlanan Kılıçdaroğlu, daha önce de İnce'yi 'derin devletin adamı' ilan etmişti
GÜNDEM
"Beştepe'deki CHP'li iddiası" yalanlanan Kılıçdaroğlu, daha önce de İnce'yi 'derin devletin adamı' ilan etmişti

Genel Başkan Kılıçdaroğlu özetle şu ifadeleri kullandı:

Gazeteciler ellerinde kalemleriyle bizi bilgilendirmek istiyorlar. Haber topluyor bu gazeteciler. Casuslukmuş, casusluğu da ayağa düşürdünüz. Huzur olmayacak mı bu memlekette. Kimler içeride? Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılıç, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Ahmet Altan ve askeri öğrenciler neden içeride? Allah akıl fikir versin. Gerçekten söylüyorum.

Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı
GÜNDEM
Milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu tutuklandı

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü
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CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü

Pervin Buldan'dan CHP'ye ittifak mesajı: İnsanlar kimin, kiminle ittifak yaptığını bilmeli
OYNAT 00:58
Pervin Buldan'dan CHP'ye ittifak mesajı: İnsanlar kimin, kiminle ittifak yaptığını bilmeli
HDP'den kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı CHP'ye çağrı geldi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan katıldığı bir programda ittifakın gizlenmemesi gerektiğinden bahsederek, “En azından İstanbul seçimini kazanmak adına bir seferliğe mahsus olmak üzere biz bunu kabul ettik. Fakat bundan sonraki dönem açısından bu tür şeylerin olmaması gerektiğini söylüyoruz. İttifaklar açık ve şeffaf olmalı. İnsanlar kimin, kiminle ittifak yaptığını bilmeli ve tercihini buna göre yapmalı.' diye konuştu.
  • Ne olmuştu?
  • HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan ittifak açıklaması yaptı. Buldan, "Artık kimse kapalı kapılar ardında HDP ile ittifak görüşmeleri yapmayacak, yapamayacak. Halkımız bunu kabul etmiyor. Halkımız, şeffaf, açık bir ittifak istiyor. Bunun için kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır" dedi.
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