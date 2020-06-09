CHP lideri Kılıçdaroğlu: Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve askeri öğrenciler neden içeride?

Pervin Buldan'dan CHP'ye ittifak mesajı: İnsanlar kimin, kiminle ittifak yaptığını bilmeli

HDP'den kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı CHP'ye çağrı geldi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan katıldığı bir programda ittifakın gizlenmemesi gerektiğinden bahsederek, “En azından İstanbul seçimini kazanmak adına bir seferliğe mahsus olmak üzere biz bunu kabul ettik. Fakat bundan sonraki dönem açısından bu tür şeylerin olmaması gerektiğini söylüyoruz. İttifaklar açık ve şeffaf olmalı. İnsanlar kimin, kiminle ittifak yaptığını bilmeli ve tercihini buna göre yapmalı.' diye konuştu.