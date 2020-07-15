CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtmayan hareket: Meclis'teki 15 Temmuz töreninde yok
15 Temmuz 2016'da asker kılığına girmiş FETÖ'cülerin hain darbe girişimi sırasında kahraman halk sokaklarda tantlara tüfeklere dur deyip şehit olurken, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığınıp, yaşananları televizyon karşısında kahve içerek seyreden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te bugün düzenlenecek 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılmayacağını duyurdu. Gerekçe olarak da CHP'li vekillere korona testi yapılacak olması ve gazilerin davet edilmemesini gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılıp katılmayacağı sorusuna "Hayır hayır. O gün Meclis'te kim varsa, kim gelip direndiyse onlara asıl söz verilmeliydi. Bizim 15 arkadaşımız o gün buradaydı" yanıtını verdi.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından da yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe kalkışmasının dördüncü yılında 251 şehidin rahmetle anıldı. 15 Temmuz gazilerinin davet edilmediği ve milletvekillerine korona testinin zorunlu kılındığı bir törenin, CHP Grubu olarak kabul edilemeyeceği belirtildi.
Öte yandan TBMM'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop katılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak anma töreni kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi, Meclis bahçesindeki bombanın düştüğü alana karanfil bırakılacak.
Demokrasi nöbetçileri, Mecliste 15 Temmuz gecesi saat 02.32'de bombalanan alana çelenk bırakacak. Mecliste, 30 kişiyle Kur'an-ı Kerim hatmi yapılacak ve hatim duası okunacak. Gençlik ve Spor Bakanlığınca dağıtılan Kalkışma isimli kitabın toplu okuma etkinliğinin yapılacak. Meclis'teki anma törenleri, TBMM Camisi'nde sabah namazının kılınması ve şehitler için duaların okunmasıyla sona erecek.