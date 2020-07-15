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Gündem CHP lideri Kılıçdaroğlundan şaşırtmayan hareket Meclisteki 15 Temmuz töreninde yok
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
POLİTİKA

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtmayan hareket: Meclis'teki 15 Temmuz töreninde yok

15 Temmuz 2016'da asker kılığına girmiş FETÖ'cülerin hain darbe girişimi sırasında kahraman halk sokaklarda tantlara tüfeklere dur deyip şehit olurken, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığınıp, yaşananları televizyon karşısında kahve içerek seyreden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te bugün düzenlenecek 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılmayacağını duyurdu. Gerekçe olarak da CHP'li vekillere korona testi yapılacak olması ve gazilerin davet edilmemesini gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılıp katılmayacağı sorusuna "Hayır hayır. O gün Meclis'te kim varsa, kim gelip direndiyse onlara asıl söz verilmeliydi. Bizim 15 arkadaşımız o gün buradaydı" yanıtını verdi.

CHP'li Battal İlgezdi'den Kılıçdaroğlu'na 'kontrollü darbe' çıkışı
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CHP'li Battal İlgezdi'den Kılıçdaroğlu'na 'kontrollü darbe' çıkışı
CHP Ataşehir Belediye Başkan adayı Battal İlgezdi, partisini ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. İlgezdi, 'Bu ülkede CHP, 40 senedir iktidar olmuyorsa önce kendisini eleştirmeli' ifadelerini kullandı. İlgezdi'nin söylediği, 'Bir Konya milletvekili çıktı dangalak, o farklı bir şey söylüyor. Atın bunu partiden dedim.' ifadesi de sosyal medyada 'Hüsnü Bozkurt'u işaret etti' yorumlarına sebep oldu.

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Yeniden görülen 'Man Adası' davasında karar: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına tazminat ödeyecek

İYİ Parti lideri Akşener'in koruması pozitif çıktı: Meclis'teki 15 Temmuz törenlerine katılmayacak
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İYİ Parti lideri Akşener'in koruması pozitif çıktı: Meclis'teki 15 Temmuz törenlerine katılmayacak

15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda tanklardan kaçan Kemal Kılıçdaroğlu soluğu Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde almıştı

"CHP grubu olarak kabul etmiyoruz"

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından da yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe kalkışmasının dördüncü yılında 251 şehidin rahmetle anıldı. 15 Temmuz gazilerinin davet edilmediği ve milletvekillerine korona testinin zorunlu kılındığı bir törenin, CHP Grubu olarak kabul edilemeyeceği belirtildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Hukuksuzca tutuklandılar' dediği HDP'li Güven: Kürt sorunu sürdükçe gerillaya katılımlar da olacak savaş da olacak
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Hukuksuzca tutuklandılar' dediği HDP'li Güven: Kürt sorunu sürdükçe gerillaya katılımlar da olacak savaş da olacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teröristleri öven ve cenazesine giden HDP'li Güven ile Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesini eleştirdi. HDP'ye göz kırpan CHP lideri, 'Bu yapılan hukuksuzluktur' dedi. Oysa HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 'Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak' ifadelerini kullanmıştı.


Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki yağdı: FETÖ'nün siyasi ayağı CHP
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Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki yağdı: FETÖ'nün siyasi ayağı CHP

    Meclis'teki program İstiklal Marşı ile başlayacak

    Öte yandan TBMM'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop katılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak anma töreni kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi, Meclis bahçesindeki bombanın düştüğü alana karanfil bırakılacak.

    FETÖ CHP'nin eseri
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    FETÖ CHP'nin eseri

    Eski CHP'li vekil: Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz
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    Eski CHP'li vekil: Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz
    Eski CHP Antalya Milletvekili ve DSP Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Yıldıray Sapan, ''Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz.' dedi. Sapan, Muratpaşa Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, CHP'nin birileri tarafından çizgisinden saptırıldığını söyledi.
    • Demokrasi nöbetçileri, Mecliste 15 Temmuz gecesi saat 02.32'de bombalanan alana çelenk bırakacak. Mecliste, 30 kişiyle Kur'an-ı Kerim hatmi yapılacak ve hatim duası okunacak. Gençlik ve Spor Bakanlığınca dağıtılan Kalkışma isimli kitabın toplu okuma etkinliğinin yapılacak. Meclis'teki anma törenleri, TBMM Camisi'nde sabah namazının kılınması ve şehitler için duaların okunmasıyla sona erecek.
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