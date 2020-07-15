CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtmayan hareket: Meclis'teki 15 Temmuz töreninde yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılıp katılmayacağı sorusuna "Hayır hayır. O gün Meclis'te kim varsa, kim gelip direndiyse onlara asıl söz verilmeliydi. Bizim 15 arkadaşımız o gün buradaydı" yanıtını verdi.

OYNAT 01:24 CHP'li Battal İlgezdi'den Kılıçdaroğlu'na 'kontrollü darbe' çıkışı CHP Ataşehir Belediye Başkan adayı Battal İlgezdi, partisini ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. İlgezdi, 'Bu ülkede CHP, 40 senedir iktidar olmuyorsa önce kendisini eleştirmeli' ifadelerini kullandı. İlgezdi'nin söylediği, 'Bir Konya milletvekili çıktı dangalak, o farklı bir şey söylüyor. Atın bunu partiden dedim.' ifadesi de sosyal medyada 'Hüsnü Bozkurt'u işaret etti' yorumlarına sebep oldu. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Yeniden görülen 'Man Adası' davasında karar: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına tazminat ödeyecek

GÜNDEM İYİ Parti lideri Akşener'in koruması pozitif çıktı: Meclis'teki 15 Temmuz törenlerine katılmayacak

15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda tanklardan kaçan Kemal Kılıçdaroğlu soluğu Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde almıştı

"CHP grubu olarak kabul etmiyoruz"

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından da yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe kalkışmasının dördüncü yılında 251 şehidin rahmetle anıldı. 15 Temmuz gazilerinin davet edilmediği ve milletvekillerine korona testinin zorunlu kılındığı bir törenin, CHP Grubu olarak kabul edilemeyeceği belirtildi.

OYNAT 00:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Hukuksuzca tutuklandılar' dediği HDP'li Güven: Kürt sorunu sürdükçe gerillaya katılımlar da olacak savaş da olacak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, teröristleri öven ve cenazesine giden HDP'li Güven ile Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesini eleştirdi. HDP'ye göz kırpan CHP lideri, 'Bu yapılan hukuksuzluktur' dedi. Oysa HDP'li Leyla Güven, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 'Kürt sorunu devam ettikçe gerillaya katılım da olacak, çatışma da olacak, savaş da olacak' ifadelerini kullanmıştı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki yağdı: FETÖ'nün siyasi ayağı CHP

Meclis'teki program İstiklal Marşı ile başlayacak

Öte yandan TBMM'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop katılacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak anma töreni kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi, Meclis bahçesindeki bombanın düştüğü alana karanfil bırakılacak.

GÜNDEM FETÖ CHP'nin eseri

OYNAT 01:24 Eski CHP'li vekil: Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz Eski CHP Antalya Milletvekili ve DSP Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Yıldıray Sapan, ''Bu CHP'ye oy verirseniz FETÖ'ye oy verirsiniz.' dedi. Sapan, Muratpaşa Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, CHP'nin birileri tarafından çizgisinden saptırıldığını söyledi. BiP'te paylaş

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