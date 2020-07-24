CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım: Dünyanın gündemi Ayasofya onunki Lozan Anlaşması

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namazın kılınmaya başladığı sırada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından Lozan Antlaşması'yla ilgili paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, tweetinde şunları yazdı: "Milli mücadelemizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız #LozanBarışAntlaşması'nın 97. yılı kutlu olsun. Ülkemizin tapu senedi olan Lozan'ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum."

Milli mücadelemizi, büyük bir diplomasi zaferiyle taçlandırdığımız #LozanBarışAntlaşması’nın 97. yılı kutlu olsun. Ülkemizin tapu senedi olan Lozan’ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 24, 2020

Kılıçdaroğlu'na kullanıcılardan tepki yağdı:





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Cephede kazanıp masada kaybettiğimiz anlaşma: Lozan

Lozan Anlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Britanya İmparatorluğu, Fransız Cumhuriyeti, İtalya Krallığı, Japon İmparatorluğu, Yunanistan Krallığı, Romanya Krallığı ve Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı (Yugoslavya) temsilcileri tarafından, Leman Gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace'ta imzalanmış barış antlaşması. 'Hayati bir mani olmadıkça sulh yapmak mecburiyetindeydik' diyerek İsmet İnönü'nün imzaladığı Lozan'ın maddeleri bağımsızlık zaferi sayılsa da bazı tarihçiler için Osmanlı köklerinden koparılıp bir avuç toprakla kaldığımız hezimet.

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Lozan anlaşmasıyla nereleri kaybettik?

Sevr Anlaşması'nda parçalanan Anadolu topraklarının Lozan'da canlandığı yönünde analizler yapılsa da Osmanlı'nın imzalamak zorunda kaldığı Sevr'in maddelerinin Lozan'da yer aldığı dikkat çekiyor. Günümüzde Türkiye için en büyük problemlere yol açan Musul, Kerkük bölgesinin kaybı, Kıbrıs sorunu, ekonomik problemler Lozan'da ilk filizlerini verdi.

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Musul, Kerkük, Süleymaniye kaybedildi

Irak sınırı anlaşmazlık çıkardı. Musul-Kerkük, Süleymaniye Lozan'da kararlaştırılmayıp ertelense de 1926 yılında İngilizler'e bırakıldı. İsmet İnönü Lozan hakkında yıllar sonra verdiği demeçte "İngilizlerin istediğini hallettim, yani verdim tavizi orada" demişti.

17. ve 22. maddelerle Mısır, Libya ve Sudan üzerindeki bütün haklardan vazgeçildi. Oniki ada İtalya'ya bırakıldı. Ege Denizi'nde Bozcaada ve İmroz Türkiye'ye verildi.

Boğazlar sorunu

Çanakkale Boğazı'nda, Marmara Denizi'nde ve Karadeniz Boğazı'nda, denizden ve havadan, barış zamanında olduğu gibi savaş zamanında da, geçiş ve gidiş-geliş (ulaşım) serbestliği ilkesini kabul ve ilan etmekte görüş birliğine varıldı. (Madde 1-6) Türkiye bu maddeyle kıyıdan neredeyse 10 km alana asker sokmamaya söz verdi.