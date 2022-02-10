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POLİTİKA

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'fatura ödemem' açıklamasına İyi Parti'den tepki: Kanuna aykırı bir şey yapmayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, bugünden itibaren gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıkladı. CHP liderinin provokatif çıkışına ittifak ortağı İYİ Parti'den tepki geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den, genel başkanlarının kanuna aykırı bir şey yapmayacağını belirterek, "Ödenmesi gereken fatura ödenecektir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
CHP lideri Kılıçdaroğlunun fatura ödemem açıklamasına İyi Partiden tepki: Kanuna aykırı bir şey yapmayız
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti'li Erdem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zamlar geri çekilene kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğini duyurdu.

Evinden çektiği videoyla konuya ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." dedi.

İTTİFAK ORTAĞINDAN KILIÇDAROĞLU'NA FATURA ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına Millet İttifakı'nın diğer ortağı İyi Parti'den tepki geldi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Habertürk ekranlarına konuk oldu. Erdem'e, canlı yayında "Kılıçdaroğlu gibi faturaları protesto edecek misiniz?" diye soruldu.

Kılıçdaroğlu yeni provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu yeni provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim

"ÖDENMESİ GEREKEN FATURA ÖDENECEKTİR"

Erdem de, "Ben sayın başkanımı biliyorsam, başkanım kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir." sözleriyle cevap verdi.

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Kılıçdaroğlu provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim
OYNAT 00:25
Kılıçdaroğlu provokasyonun fitilini ateşledi: Bugünden itibaren fatura ödemeyeceğim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yılla birlikte güncellenen elektrik tarifelerinin faturalara yansımalarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tutarak, bugünden itibaren gelecek faturalarını ödemeyeceğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında, 'Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar, ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim.' ifadelerini kullandı.


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