CHP medyasından Akşener'e linç: Muhalifler İYİ Parti'yi topa tuttu

Meral Akşener
Altılı Masa'nın dün gerçekleştirilen toplantı sonrası beş partinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaşmaya varırken başından beri CHP liderinin aday olmasına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise masadan ayrılmayı tercih etti.
Akşener bugün partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasından yaptığı zehir zemberek açıklama ilse Altılı Masa'dan ayrıldıklarını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da seslenen Akşener, iki isme aday olması çağrısında bulundu.
CHP'ye yakın isimler Akşener'i hedefe koydu
Akşener'in Millet İttifakı cephesine bomba gibi düşen açıklamaları sonrası CHP'ye yakın isimler İYİ Parti'yi ve Meral Akşener'i hedef tahtasına koydu.