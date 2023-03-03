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CHP medyasından Akşener'e linç: Muhalifler İYİ Parti'yi topa tuttu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerle Altılı Masa'dan ayrıldığını duyurmasının ardından CHP medyası tarafından adeta topa tutuldu.

16:35 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meral Akşener

Meral Akşener

Altılı Masa'nın dün gerçekleştirilen toplantı sonrası beş partinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaşmaya varırken başından beri CHP liderinin aday olmasına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise masadan ayrılmayı tercih etti.

Akşener bugün partisinin genel merkezinde yaptığı basın açıklamasından yaptığı zehir zemberek açıklama ilse Altılı Masa'dan ayrıldıklarını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da seslenen Akşener, iki isme aday olması çağrısında bulundu.

CHP'ye yakın isimler Akşener'i hedefe koydu

Akşener'in Millet İttifakı cephesine bomba gibi düşen açıklamaları sonrası CHP'ye yakın isimler İYİ Parti'yi ve Meral Akşener'i hedef tahtasına koydu.

Halk TV sunucu İrfan Değirmenci:
"Tarih olacaksınız. Haydi uğurlar ola..."
Şirin Payzın:
"CHP’yi bölerek, Genel Başkan ile Belediye Başkanlarını karşı karşıya getirerek masayı devirdi.. Bravo … Tarih yazacak kesin ama nasıl yazacak .. Seçime 2 ay kala bu karar bir ülkenin kaderiyle oynamak demek.. AKP ile koalisyon hayali mi var diye düşünmeden edemiyor insan."
Merdan Yanardağ:
"İyi Parti, kendinden menkul "ulvi nedenlerle" Millet İttifakı'na, demokrasi güçlerine, kendisine bağlanan umutlara ve halka ihanet etmiştir.. Türkiye' nin geleceğini yeniden Erdoğan-AKP kliğine, dinci-faşizan bir bloka teslim etmeye hazırlanıyor.. CHP'nin içine kama sokuyor."
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan,
''Meral Akşener tarih oldu! Umarım İmamoğlu ve Yavaş’a, yani bir başka partinin başkanlarına yönelik çağrısı hak ettiği yanıtı alacaktır. Ey İyi Parti’nin kurmayları.. Pazartesi günü üye listenizi kontrol edin.. Sel gibi gidiyorlar, gidecekler''
ifadelerini kullandı.
Uğur Dündar:
Ben hiç şaşırmadım! Çünkü Meral Akşener 2 yıldır 'Kazanacak aday' vurgusu yapıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyeceğini söylüyordu. Şimdi sukunetle beklemek gerekiyor. Demokrasilerde çareler tükenmez. Su akar yolunu bulur.

#Meral Akşener
#Altılı masa
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Mansur Yavaş
#Ekrem İmamoğlu
#İrfan Değirmenci
#Şirin Payzın
#Merdan yanardağ
2 saat önce
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CHP medyasından Akşener'e linç: Muhalifler İYİ Parti'yi topa tuttu
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