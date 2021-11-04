Gündem CHP Milletvekili Abdüllatif Şener Bir zat-ı muhterem Kılıçdaroğlu, Erdoğandan daha imanlı bir adamdır dedi
POLİTİKA

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener: Bir zat-ı muhterem 'Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sarf ettiği sözler tartışmaya sebep oldu. Şener, "Tayyip Erdoğan'ın çok saygı duyduğu, hürmet ettiği, değer verdiği, son zamanlara kadar sürekli görüştüğü bir zat-ı muhteremi bundan 5-6 ay önce ziyaret etmiştim. Bana ayrılırken dedi ki, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na çok selamımı söyle. O dedi yakından biliyorum, bunu 'laf olsun' diye söylediğimi zannetme, Tayyip Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi" ifadelerini kullandı.

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CHP Milletvekili Abdüllatif Şener: Bir zat-ı muhterem Kılıçdaroğlu, Erdoğandan daha imanlı bir adamdır dedi
Abdüllatif Şener

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2020 yılı kesin hesabı ve 2022 yılı bütçesi görüşüldü.

Komisyonda konuşan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in burada sarf ettiği sözler büyük tartışmaya neden oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'imanını' kutsayan Şener konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

  • "Tayyip Erdoğan'ın çok saygı duyduğu, hürmet ettiği, değer verdiği, son zamanlara kadar sürekli görüştüğü bir zat-ı muhteremi bundan 5-6 ay önce ziyaret etmiştim. Bana ayrılırken dedi ki, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na çok selamımı söyle. O dedi yakından biliyorum, bunu 'laf olsun' diye söylediğimi zannetme, Tayyip Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi."

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır
OYNAT 00:35
CHP Milletvekili Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır
CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sarf ettiği sözler tartışmaya sebep oldu. Şener, 'Tayyip Erdoğan'ın çok saygı duyduğu bir zat-ı muhteremi bundan 5-6 ay önce ziyaret etmiştim. Bana ayrılırken, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na çok selamımı söyle. O, Tayyip Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi' sözlerini kaydetti.

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