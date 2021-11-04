CHP Milletvekili Abdüllatif Şener: Bir zat-ı muhterem 'Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sarf ettiği sözler tartışmaya sebep oldu. Şener, "Tayyip Erdoğan'ın çok saygı duyduğu, hürmet ettiği, değer verdiği, son zamanlara kadar sürekli görüştüğü bir zat-ı muhteremi bundan 5-6 ay önce ziyaret etmiştim. Bana ayrılırken dedi ki, 'Kemal Kılıçdaroğlu'na çok selamımı söyle. O dedi yakından biliyorum, bunu 'laf olsun' diye söylediğimi zannetme, Tayyip Erdoğan'dan daha imanlı bir adamdır' dedi" ifadelerini kullandı.

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