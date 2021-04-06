CHP MYK'sından çıkan sonuç: Darbelerden en çok CHP zarar gördü

104 emekli amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan darbe imalı bir bildiri yayınlaması CHP MYK’sında değerlendirildi.

“Ne zaman iktidara yaklaşsak darbe tartışılıyor”

Toplantıda konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Darbelerden en çok CHP zarar gördü. İktidara yakın olduğumuzda hep darbe tartışılır. Montrö güvencedir, insanlar düşüncelerini açıklamıştır” dedi.

CHP İstanbul Sözleşmesi için Danıştay’a başvuracak

CHP MYK’sında ayrıca, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için çarşamba günü Danıştay’a başvuru yapılması kararı alındı.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu 103 amiralin darbe imalı bildirisine tepki göstermedi: Bunlar sahte gündem

GÜNDEM CHP'den darbe imasında bulunan 103 amirale destek: Özkoç tebrik etti

GÜNDEM 103 emekli amiralden haddini aşan bildiri