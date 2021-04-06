Gündem CHP MYKsından çıkan sonuç Darbelerden en çok CHP zarar gördü
POLİTİKA

CHP MYK'sından çıkan sonuç: Darbelerden en çok CHP zarar gördü

Dün yapılan CHP MYK toplantısında, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisine ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Darbelerden en çok CHP zarar gördü. İktidara yakın olduğumuzda hep darbe tartışılır” dedi. Kılıçdaroğlu, bildirinin emekli amirallerin düşüncelerini açıklamasından ibaret olduğunu savundu.

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CHP MYKsından çıkan sonuç: Darbelerden en çok CHP zarar gördü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

104 emekli amiralin, Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan darbe imalı bir bildiri yayınlaması CHP MYK’sında değerlendirildi.

“Ne zaman iktidara yaklaşsak darbe tartışılıyor”

Toplantıda konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Darbelerden en çok CHP zarar gördü. İktidara yakın olduğumuzda hep darbe tartışılır. Montrö güvencedir, insanlar düşüncelerini açıklamıştır” dedi.

CHP İstanbul Sözleşmesi için Danıştay’a başvuracak

CHP MYK’sında ayrıca, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için çarşamba günü Danıştay’a başvuru yapılması kararı alındı.

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