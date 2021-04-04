Gündem CHPden darbe imasında bulunan 103 amirale destek Özkoç tebrik etti
POLİTİKA

CHP'den darbe imasında bulunan 103 amirale destek: Özkoç tebrik etti

Emekli 103 amiralin yayımladığı skandal bildiriyle ilgili CHP'den ilk tepki Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi. Darbe imasında bulunan bildirinin 'vatansever eleştiri' olduğunu söyleyen Özkoç, "Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum" dedi. Bildiriye sahip çıkan CHP Sözcüsü Öztrak, ''AK Partinin buradan darbe çıkartmasını anlayamıyorum. İnsanlar montröyle ilgili fikirlerini açıklamışlar. Baktığınız zaman o metnin içinde ben bir darbe tetikçiliği görmedim'' ifadelerini kullandı.

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CHPden darbe imasında bulunan 103 amirale destek: Özkoç tebrik etti
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç.

Türkiye'de halkın tepkisini çeken 103 emekli amiralin darbe imasında bulunduğu bildiriyi tebrik ederek karşılayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ''Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum'' dedi.

Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '' Siz önce kendi yarattığınız vesayetçilerle savaşın. O eleştirdiğiniz amiraller 15 Temmuz’un önünde de sonunda da dimdik durdular...'' ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'a 103 gün kala 103 emekli amiralin 'sözde bildiri'si
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15 Temmuz'a 103 gün kala 103 emekli amiralin 'sözde bildiri'si

CHP Sözcüsü Öztrak, skandal bildiriye sahip çıktı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de düşüncesini açıklayan herkese darbeci damgası vurursanız o zaman nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü?

Türkiye'nin gündeminin bu olmaması lazım. Hem ekonomik olarak hem de pandemi açısından çok kötü günlerden geçiyoruz. AK Partinin bunun üstünü örtmek için buradan darbe çıkartmasını anlayamıyorum. İnsanlar montröyle ilgili fikirlerini açıklamışlar. Baktığınız zaman o metnin içinde ben bir darbe tetikçiliği görmedim.

20 Temmuz sivil darbecileri her yerden kendilerine karşı bir darbe teşebbüsü, darbe senaryosu çıkartıp millete karşı mağdura yatmaya çalışıyorlar. Milleti o kadar mağdur ettiler ki artık ne kadar mağdura yatsalar kurtaramazlar. "

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