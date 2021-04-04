CHP'den darbe imasında bulunan 103 amirale destek: Özkoç tebrik etti

Türkiye'de halkın tepkisini çeken 103 emekli amiralin darbe imasında bulunduğu bildiriyi tebrik ederek karşılayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ''Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum'' dedi.

Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, '' Siz önce kendi yarattığınız vesayetçilerle savaşın. O eleştirdiğiniz amiraller 15 Temmuz’un önünde de sonunda da dimdik durdular...'' ifadelerini kullandı.

Deniz Kuvvetlerini ağzına kadar FETÖ'cü dolduranlar, 15 Temmuz'un ertesinde Atatürk ilke ve devrimleriyle yetişmiş subaylar olmasa bugün koltuklarında oturamıyor olacaklardı.



Şimdi çıkmışlar 5. kol faaliyeti filan. Hadi oradan...

Vatansever eleştirileri tebrik ediyorum👏 — Engin Özkoç (@enginozkoc) April 4, 2021

GÜNDEM 15 Temmuz'a 103 gün kala 103 emekli amiralin 'sözde bildiri'si

CHP Sözcüsü Öztrak, skandal bildiriye sahip çıktı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

REKLAM

"Türkiye'de düşüncesini açıklayan herkese darbeci damgası vurursanız o zaman nerede kaldı demokrasi, nerede kaldı düşünce özgürlüğü?

Türkiye'nin gündeminin bu olmaması lazım. Hem ekonomik olarak hem de pandemi açısından çok kötü günlerden geçiyoruz. AK Partinin bunun üstünü örtmek için buradan darbe çıkartmasını anlayamıyorum. İnsanlar montröyle ilgili fikirlerini açıklamışlar. Baktığınız zaman o metnin içinde ben bir darbe tetikçiliği görmedim.

20 Temmuz sivil darbecileri her yerden kendilerine karşı bir darbe teşebbüsü, darbe senaryosu çıkartıp millete karşı mağdura yatmaya çalışıyorlar. Milleti o kadar mağdur ettiler ki artık ne kadar mağdura yatsalar kurtaramazlar. "

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurumlardan ortak tepki: Biz buradayız!

GÜNDEM AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin

GÜNDEM İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan skandal bildiriye destek: Altına imzamı atıyorum