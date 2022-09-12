CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek hakkında ‘Terör örgütü propagandası’ soruşturması başlatıldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunan halen kaşınmaya devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ege'de Türkiye'yi tahrik eden Yunanistan'a sert uyarılarda bulundu. 'Bu Yunanistan'a bir uyarıdır' diyen Çavuşoğlu, 'Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız' ifadelerini kullandı.