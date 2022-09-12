Gündem CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek hakkında Terör örgütü propagandası soruşturması başlatıldı
POLİTİKA

CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek hakkında ‘Terör örgütü propagandası’ soruşturması başlatıldı

Diyarbakır'da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada Diyarbakır için 'Kürdistan'ın bir şehri' ifadesini kullanan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
CHP Parti Meclisi Üyesi Bilek hakkında ‘Terör örgütü propagandası’ soruşturması başlatıldı
CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek.

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nca 10 Eylül’de Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda kongre gerçekleştirildi.

Kongreye katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, bir televizyon kanalına Kürtçe röportaj verdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Bilek'in Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler incelendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilek’in açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz” şeklindeki sözleri nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal sözler: Diyarbakır Kürdistan'ın bir şehridir
GÜNDEM
CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'ten skandal sözler: Diyarbakır Kürdistan'ın bir şehridir

CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek Diyarbakır'ı 'Kürdistan’ın bir şehri' ilan etti
OYNAT 00:26
CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek Diyarbakır'ı 'Kürdistan’ın bir şehri' ilan etti
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye bakanlık vaat eden CHP yeni bir skandala imza attı. Diyarbakır'da partisinin il kongresinde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Diyarbakır için 'Kürdistan'ın bir şehri' ifadesini kullandı.

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