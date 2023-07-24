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CHP Parti Meclisi'nde sekiz saat süren toplantıda kritik oylama: Görevden almalar kesinleşti Kılıçdaroğlu güven kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) merakla beklenen parti meclisi toplantısı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan parti meclisi yaklaşık sekiz saat sürdü. Toplantıda görevden alınan yöneticilerin itirazları reddedilirken, yapılan oylamada muhaliflerin fazlalığı kazanç olarak, Kılıçdaroğlu için ise güven kaybı olarak değerlendirildi.

00:30 . 24/07/2023 Pazartesi
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CHP Parti Meclisi'nde kritik toplantı

CHP Parti Meclisi'nde kritik toplantı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazları için toplandı. Görevden alınan yöneticilerin itirazları reddedildi.

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.


Parti Meclis Üyesi Mehmet Akif Hamzaçebi, Meclis Üyesi Muharrem Erkek, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Meclis Üyesi Aylin Nazlıaka ile birçok parti meclisi üyesi de toplantıya katıldı.


CHP MYK kararıyla görevden alınan Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan, Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın itirazları toplantıda değerlendirildi.


'Değişim' isteyenler istediğini alamadı


Çevrimiçi toplantı tartışmaları gölgesinde bir araya gelen CHP parti Meclisinde daha çok muhalif isimler söz aldı. Çevrimiçi toplantının katılımcılarından biri olan Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu’na değişim çağrısında bulundu.


Tezcan, "Değişim lazım sizin de bizim de değişmemiz lazım." dedi


Parti Meclisinde çevrimiçi toplantıya getirilen eleştiriler de ele alındı. "Bir odada, bir salonda olabilecek bir toplantının dijital odada olması değil, kaydedilip yayılması ayıp, Bu kadar steril bir içeriğe ihanet denmesi ayıp." değerlendirmesi yapıldı.

Gece geç saatlere kadar süren toplantıda değişim isteyen kesim, istediği çoğunluğa ulaşamadı.

Kılıçdaroğlu güven kaybetti

Görevden alınan başkanların göreve iadesi için ise 60 üyeli Parti Meclisi’nde, üçte iki çoğunluk olan 40 oya ulaşılması gerekirken,


  • Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün: 35 ret - 26 kabul
  • Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan: 31 ret 30 kabul
  • Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan: 33 ret 28 kabul
  • Muş İl Başkanı İsmail Adanur: 30 ret 31 kabul 2 çekimser oy aldı.

Seçim sonrası görevden alınan Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan ile İstanbul Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün göreve iadeleri talepleri 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için kabul edilmedi.


Parti Meclisinde CHP içindeki muhalif kanat istediğini alamadı. Ancak 60 kişilik Parti Meclisinde muhaliflerin fazlalığı kazanç olarak, Kılıçdaroğlu için ise güven kaybı olarak değerlendiriliyor.

İl ve ilçe başkanlarının görevlerine iade talepleri reddedildi


Böylece görevden alınan il ve ilçe başkanlarını görevlerine iade talepleri reddedildi. Bu doğrultuda MYK'nın görevden alma işlemi kesinleşti.



#CHP Parti Meclisi
#Toplantı
#CHP Genel Başkanı
#Kemal Kılıçdaroğlu
15 dakika önce
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