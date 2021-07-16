Gündem CHP Sözcüsü Faik Öztrak Erdoğan 15 Temmuzda uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu
POLİTİKA

CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Erdoğan 15 Temmuz’da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine ve tehditlerine aldırmadan 15 Temmuz'da İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Öztrak, "Erdoğan 15 Temmuz’da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Erdoğan 15 Temmuz’da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu
Faik Öztrak

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında FETÖ'cü hainlerin darbe girişimine ve tehditlerine aldırmadan 15 Temmuz'da İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

"Semalarda konforla dolaşıyordu"

Öztrak, tüm tehditlere rağmen o gece İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "15 Temmuz’da uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşıyordu" dedi.

Öztrak, konuşmasında "Ordunun içine yerleştirilen hainler milletimize silah çekmişlerdir. O gece Erdoğan uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaşırken, milletvekilleri meclise sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

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