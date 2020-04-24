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Gündem CHP Sözcüsü Öztrak pandemi nedeniyle tepki çeken törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğanın katılmamasını eleştirdi
POLİTİKA

CHP Sözcüsü Öztrak pandemi nedeniyle tepki çeken törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılmamasını eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, milyonlarca vatandaş için sokağa çıkma yasağı uygulanırken koronavirüs kurallarının çiğnendiği gerekçesiyle tepki toplayan 23 Nisan törenlerine ilişkin konuştu. Öztrak, törene katılmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.

Haber Merkezi AA
Anıtkabir'de sosyal mesafe kuralının çiğnendiği tören tartışma konusu oldu.
Anıtkabir'de sosyal mesafe kuralının çiğnendiği tören tartışma konusu oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınından dolayı vatandaşların evlerinde kaldığını belirtti.

AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak.

Ancak buna rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın büyük bir coşkuyla kutlandığını söyledi.

AA
Sosyal mesafe kuralının çiğnendiği törenler kamuoyundan tepki topladı.

Öztrak, Meclisin açılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir, Birinci Meclis ve TBMM Genel Kurulu'ndaki törenlere, bir genel başkan dışında Mecliste grubu bulunan parti genel başkanlarının katıldığını ifade etti.

İnsandan insana hızlı bir şekilde yayılan koronavirüse karşı en önemli önlem sosyal mesafe.


Öztrak, "Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin genel başkanı olarak törenlere neden katılmadığını milletimize açıklama borcu vardır. Önceki Cumhurbaşkanlarının da Mecliste yapılan 23 Nisan törenlerine zaman zaman katılmadıklarını ileri sürmek doğru değildir. Çünkü onların hiçbiri aynı zamanda Mecliste grubu bulunan bir siyasi partinin genel başkanı değildi. Sayın Erdoğan ise partisinin genel başkanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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