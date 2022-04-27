CHP tehdidi

CHP ve HDP adliye önünde açıklama yaptı.

Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından CHP ve HDP’liler adliye önünde basın açıklaması yaptı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı isim vererek tehdit etti. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala’yı savunan Özel, “Erdoğan mahkum olacaktır. And olsun” dedi.

TEHDİTLER SAVURDU

Mahkemenin kararı sonrası İstanbul Adliyesi önünde konuşan CHP’li Özgür Özel, mahkeme kararını eleştirerek “Buradan söz veriyoruz; bu kumpası kuranlardan hesabını teker teker soracağız” ifadelerini kullandı.

Mahkemeyi ve devleti ağır ifadelerle suçlayan Özel, tehditler savurdu. “Biz birlikte oldukça, biz karşımızdakilerin ne yapmaya çalıştıklarını bildikçe korkmayacağız” diye konuşan Özel, “And olsun ki bu kumpası kuranlardan, beraat etmiş Gezi’yi yeni yargılama talimatı verenlerden hesap soracağız. And olsun ki Soma’nın da Gezi’nin de AK Parti’nin zulmettiği herkesin hesabını teker teker soracağız” ifadelerini kullandı. Özel şöyle devam etti:

“Birisi masum insanları, çevreci insanları, aydın insanları mahkum etmeye çalıştı. Onların üzerine kapanan mahkeme kapıları, cezaevi kapıları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür, Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun.”

REKLAM

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Açıklamalarının sosyal medyaya düşmesi sonrasında tepkilere aldırış etmeyen Özgür Özel, sosyal medyada sözlerini yineledi. Özel, Erdoğan’ı tehdit ettiği videoları sosyal medyada yeniden paylaştı.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu da iktidara gelmeleri durumunda bu kararı veren hakimlerin hesap vereceğini söyledi. Tanrıkulu, “Yakındır bunların hepsinin hesabını soracağız" dedi.

Fotoğrafta kimler var?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, açıklamalarına tepki gösteren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yargıya saygı duyulması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Bu öfke, bu kızgınlık, bu isyan ya da bu başkaldırı nedendir? Sonra bakıyoruz fotoğrafta kimler var? CHP Grup Başkanvekili ve milletvekilleri, PKK’nın siyasi uzantıları, DHKP-C’nin siyasi uzantıları, FETÖ’cüler... Yani ne kadar terör örgütü mensubu ve onların uzantıları varsa, onlar fotoğrafın içinde. Açıklama yapılan karenin içinde. Şimdi bunu eleştirebilirsiniz dediğim gibi. Ama hiç kimsenin, halkın yüzde 52-53 oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmesi, haddi de değildir hakkı da değildir. Bunu reddediyoruz. Bunu kınıyoruz. Bu üslup, doğru bir üslup değildir. Bu üslup demokratik bir üslup da değildir.”

OYNAT 00:42 CHP'li Özgür Özel: Erdoğan'ı yine 'Gezi' ile yeneceğiz Gezi Parkı davasının neticelenmesinin ardından adliye önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, skandal açıklamalarını sürdürdü. Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs provokasyonlarının fitilinin ateşlendiği Gezi Parkı olaylarını savunan Özel, 'Erdoğan'ı yine bir Gezi ruhu yenebilir.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Ömer Çelik

Cumhurbaşkanı’mızı tehdit edemezsiniz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP’li Özgür Özel’in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hiç kimse Cumhurbaşkanı’mızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmek, Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir” dedi. Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

REKLAM

“Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyen mahkum olmuştur. Buldukları her fırsatta milli iradeyi tehdit edenlerin bu ülkeye ödettiği bedeli düşman yapamazdı. Millet düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı bu Yassıada zihniyetinin alfabesidir. Bu zihniyet, milletin demokrasi kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Millet iradesini tehdit etmeye kalkanlara nasıl cevap verdiğimiz nettir. Bunlarla siyasi mücadeleyi sürdürmek tarihi bir görevdir. Cumhurbaşkanı’mızı tehdit etmeye kalkanlarla, millet egemenliğini savunarak mücadele etmeye devam edeceğiz.”

OYNAT 01:30 CHP'li Özgür Özel'in tehdidine AK Parti'den sert tepki: Ant olsun gerekli cevap mutlaka verilecek AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Özgür Özel'in Gezi Parkı davası üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmesine sert şekilde tepki gösterdi. Akbaşoğlu, 'Bu tehdit diline hem hukuk önünde hem de millet iradesinde gerekli cevap mutlaka verilecek. Ant olsun.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Millete hakarettir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter’dan açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu belirten Altun, şunları kaydetti: