CHP tehdidi Milli iradeyi yok sayan CHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehditlerine bir yenisini ekledi. Osman Kavala’nın hapis cezası almasına karşı çıkan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun” dedi.

