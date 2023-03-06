CHP teşkilatları Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kutlamak için Ankara'ya gidiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masadan kalkmasının ardından 5 parti ile devam eden Millet ittifakı bugün Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu’nun Saadet Partisi ev sahipliğinde saat 16.30'da adaylığının duyurulması bekleniyor. CHP İl başkanlarının da hem sosyal medya hesaplarından hem de iç yazışmalarından yaptıkları 'Genel Başkana destek için Ankara'ya yola çıkın' çağrısının ardından partililer başkente doğru hareket etti. CHP üyeleri yaptıkları paylaşımlarda, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığını varsayarak 'cumhurbaşkanı' ifadesini kullandı.