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CHP teşkilatları Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kutlamak için Ankara'ya gidiyor

5’li masanın bugünkü toplantısında Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanacağı toplantı için CHP il başkanları sosyal medya hesaplarından çağrı yaparak teşkilatlara seslendi.

10:45 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP teşkilatları cumhurbaşkanlığı adaylığını kutlamak için Ankara'ya gidiyor.

CHP teşkilatları cumhurbaşkanlığı adaylığını kutlamak için Ankara'ya gidiyor.

5'li Masa'nın son toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dört partinin desteğiyle adaylığını ortaya koymuş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyerek masayı dağıtan Akşener ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ı önermişti.

Akşener, partisinin GİK toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, "Milllet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir" demişti.

Gelişmelerin ardından CHP’li büyükşehir başkanları Ankara’ya doğru yola çıkarken İmamoğlu ve Yavaş’tan ise Kılıçdaroğlu'na destek ve birliktelik mesajları gelmişti.


Ankara'ya Kılıçdaroğlu'na desteğe gidiyorlar


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masadan kalkmasının ardından 5 parti ile devam eden Millet ittifakı bugün Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu’nun Saadet Partisi ev sahipliğinde saat 16.30'da adaylığının duyurulması bekleniyor. CHP İl başkanlarının da hem sosyal medya hesaplarından hem de iç yazışmalarından yaptıkları 'Genel Başkana destek için Ankara'ya yola çıkın' çağrısının ardından partililer başkente doğru hareket etti. CHP üyeleri yaptıkları paylaşımlarda, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığını varsayarak 'cumhurbaşkanı' ifadesini kullandı.


Yapılan çağrının peşinden teşkilat üyeleri bulundukları illerden destek için Ankara'ya doğru yola çıktı.





#5'li Masa
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
2 gün önce
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CHP teşkilatları Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını kutlamak için Ankara'ya gidiyor
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