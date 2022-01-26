Gündem CHP ve İYİ Partinin büyükelçilerle görüşme trafiği
İSTANBUL

CHP ve İYİ Parti'nin büyükelçilerle görüşme trafiği

İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, balıkçıda yemek yerken görüntülendi. İmamoğlu’nun yanında o esnada İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott da bulunuyordu. Aynı gün, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ile bir araya geldi. İmamoğlu ve Kavuncu'nun büyükelçilerle ne görüştüğü merak konusu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP ve İYİ Partinin büyükelçilerle görüşme trafiği
Ekrem İmamoğlu ve Buğra Kavuncu'nun merak konusu olan görüşmeleri.

Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen İBB’nin gerekli önlemleri almaması sonucu şehrin felç olmasına neden olan kar yağışı konuşulmaya devam edilirken, bir fotoğraf gündeme damga vurdu. O fotoğrafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir adeta felaketi yaşarken bir balıkçıda yemek yiyordu.

İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ'YLE NE GÖRÜŞTÜ?

CHP’lilerin önce haftalar önce çekildiğini iddia ettiği, ardından İmamoğlu’nun dahi görüşmeyi doğrulamasıyla özür dilediği o karede merak konusu olan bir başka şey daha var: İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’in kendisine eşlik etmesi.

BİR HAFTADA İKİ GÖRÜŞME

Bu yemekte İngiliz büyükelçiyle ne görüşüldüğü, parti yönetiminin haberinin olup olmadığı merak konusu oldu. İmamoğlu geçtiğimiz ay da bir hafta arayla ABD ve İngiliz elçilerle bir araya gelmişti.

7 Aralıkta Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, kendisini ziyaret etmişti.

15 Aralıkta da ABD Büyükelçisi David Satterfield konuğu olmuştu.

KAVUNCU DA İNGİLİZ KONSOLOSLA

İmamoğlu’nun tepkilere neden olan balıkçıdaki görüntülerinin çekildiği gün İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da bir başka elçiyle bir araya geldi.

Kavuncu, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo’yu ağırladı. Poleo, bu görüşmeyi “Buğra Kavuncu ve ekibi bana İstanbul'da yeni bir diplomat olarak mümkün olduğunca farklı görüşleri dinlemem gerektiği konusunda değerli bir tavsiyede bulundu” notuyla paylaştı.

AKŞENER'DEN 1,5 SAATLİK GÖRÜŞME

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, geçtiğimiz aylarda ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve beraberindeki heyeti kabul etti. Akşener’e, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan eşlik etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1,5 saat sürdü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
OYNAT 01:15
İmamoğlu'nun gittiği balıkçı konuştu: Evet dün akşam dört kişi buradaydılar
İstanbul'da etkili olan kar yağışı şehri felç ederken balıkçıda görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu taraftarları, haberi yalanlama yoluna gitti. Ancak söz konusu balıkçı GDH'tan Cüneyt Polat'a konuştu. İmamoğlu'nun bir ay önceden rezervasyon yaptığını belirten balıkçı “4 kişi geldiler 1 saat yemeklerini yediler ve gittiler” ifadelerini kullandı.

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