CHP yandaşı gazeteci Sabahattin Önkibar: Kılıçdaroğlu ile Akşener'e destek verdiğim için kendimden utanıyorum

İYİ Parti'de kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Musa Ertugan'dan, Meral Akşener'i yerden yere vurdu. Musa Ertugan, yaptığı açıklamada “Vay emek dolandırıcısı. Emeklerimizi 'parayı verdim sıramı aldım' diyen kadına ve oğlunun arkadaşına pazarlayıp milletvekili yaptın. Sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Çok sinsice davrandın herkesi kullandın. Kimlere ne tuzaklar kurduğunu konuşacağız. 2016 yılında Sinan Oğan için kurmamı istediğin tuzağı anlat milletimiz bilsin. Herkesi ters düz yaptın, kalleşçe.. Parti içinde insanları birbirine düşürdün. Maskeli yüzünü yıllarca anlatacağım. Bana devamlı "Hakkını helal et" demiştin ya, şimdi söylüyorum; haram olsun.. zehir zıkkım olsun” ifadelerini kullandı.