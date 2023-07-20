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CHP yandaşı gazeteci Sabahattin Önkibar: Kılıçdaroğlu ile Akşener'e destek verdiğim için kendimden utanıyorum

CHP yandaşı gazeteci Sabahattin Önkibar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i 'kifayetsiz muhteris' olarak tanımladı. Önkibar, "Kılıçdaroğlu ile Akşener'e seçimlerde destek verdiğim için kendimden utanıyorum." dedi.

11:53 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP yandaşı gazeteci Sabahattin Önkibar, Kılıçdaroğlu ile Akşener'i eleştirdi: Destek verdiğim için utanıyorum.

CHP yandaşı gazeteci Sabahattin Önkibar, Kılıçdaroğlu ile Akşener'i eleştirdi: Destek verdiğim için utanıyorum.

CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP kurmaylarının yaptığı 'gizli toplantı' büyük bir kaosa neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen bu isimlere CHP yönetiminden ağır eleştiriler geldi.

İYİ Parti'de ise Genel Başkan Meral Akşener, koltuğunu korumaya devam etse de kurultay öncesinde istifasını isteyen kişileri disiplin kuruluna sevk etti.


'Destek verdiğim için kendimden utanıyorum'


Muhalefette yaşanan iç karmaşalarla ilgili CHP yandaşı gazeteci Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.


Twitter hesabından paylaşımda bulunan Önkibar
"Bu 'kifayetsiz muhterislere' yani Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'e seçimlerde destek verdiğim için kendimden utanıyorum."
dedi

İYİ Parti’den ihracı istenen Musa Ertugan'dan Akşener'e bombardıman: Emek hırsızı burası senin özel aile şirketin mi?
İYİ Parti’den ihracı istenen Musa Ertugan'dan Akşener'e bombardıman: Emek hırsızı burası senin özel aile şirketin mi?

İYİ Parti'de kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Musa Ertugan'dan, Meral Akşener'i yerden yere vurdu. Musa Ertugan, yaptığı açıklamada “Vay emek dolandırıcısı. Emeklerimizi 'parayı verdim sıramı aldım' diyen kadına ve oğlunun arkadaşına pazarlayıp milletvekili yaptın. Sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Çok sinsice davrandın herkesi kullandın. Kimlere ne tuzaklar kurduğunu konuşacağız. 2016 yılında Sinan Oğan için kurmamı istediğin tuzağı anlat milletimiz bilsin. Herkesi ters düz yaptın, kalleşçe.. Parti içinde insanları birbirine düşürdün. Maskeli yüzünü yıllarca anlatacağım. Bana devamlı "Hakkını helal et" demiştin ya, şimdi söylüyorum; haram olsun.. zehir zıkkım olsun” ifadelerini kullandı.



#Sabahattin Önkibar
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
10 dakika önce
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