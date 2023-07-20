CHP yandaşı gazeteci Sabahattin Önkibar: Kılıçdaroğlu ile Akşener'e destek verdiğim için kendimden utanıyorum

CHP yandaşı gazeteci Sabahattin Önkibar, Kılıçdaroğlu ile Akşener'i eleştirdi: Destek verdiğim için utanıyorum.
CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP kurmaylarının yaptığı 'gizli toplantı' büyük bir kaosa neden oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen bu isimlere CHP yönetiminden ağır eleştiriler geldi.
İYİ Parti'de ise Genel Başkan Meral Akşener, koltuğunu korumaya devam etse de kurultay öncesinde istifasını isteyen kişileri disiplin kuruluna sevk etti.
'Destek verdiğim için kendimden utanıyorum'
Muhalefette yaşanan iç karmaşalarla ilgili CHP yandaşı gazeteci Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.