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CHP yandaşı gazeteciden dikkat çeken 'İmamoğlu' iddiası: Aday gösterilmeyebilir

Seçim hezimeti sonrası gözünü CHP Genel Başkanlığına diken ancak daha sonra yeniden İBB Başkanlığına aday olacağının sinyalini veren Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. CHP yandaşı gazeteci Serdar Akinan,Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın yerel seçimlerde stratejiyi çok farklı kurguladığını belirterek, "İstanbul'da kadın adaylardan bir liste öne çıkartılacakmış. 'İmamoğlu aday gösterilmeyebilir' deniyor." ifadelerini kullandı.

15:22 . 24/08/2023 Perşembe
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Genel başkanlık hayalini erteleyen Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye de aday yapılmayacağı öne sürüldü.

Genel başkanlık hayalini erteleyen Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye de aday yapılmayacağı öne sürüldü.

Genel seçimlerde yaşanan yenilginin ardından CHP'de 'değişim' hareketini başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek İBB Başkanlığına yeniden aday olacağının sinyalini verdi.

Kendisinin İstanbul'a mühürlü olduğunu belirten İmamoğlu, başlayacağı yolculukta kendisine destek istedi.

Gazetecilerin, 'Genel başkanlığa aday mısınız?' şeklindeki sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Siyaset şu anda hiç anlamlı değil. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette parti içerisinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek partimizi daha iyi bir geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir şekilde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

'Aday gösterilmeyebilir' iddiası

CHP yandaşı gazeteci Serdar Akinan ise,
"Çok önemli bir kulis bilgisi geldi"
diyerek İmamoğlu'nun aday gösterilmeyebileceğini açıkladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Akinan, Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın yerelde stratejiyi farklı kurguladığını belirtti. Akinan,
"Şaşırtıcı aday isimleri üzerinde çalışıyormuş. Ölü toprağını silkeleyecek projeler, isimler ve somut bir acil eylem planı hazırlamışlar.İstanbul'da kadın adaylardan bir liste öne çıkartılacakmış. İmamoğlu aday gösterilmeyebilir deniyor."
dedi.

#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#Serdar Akinan
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