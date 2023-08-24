CHP yandaşı gazeteciden dikkat çeken 'İmamoğlu' iddiası: Aday gösterilmeyebilir

Genel başkanlık hayalini erteleyen Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye de aday yapılmayacağı öne sürüldü.
Genel seçimlerde yaşanan yenilginin ardından CHP'de 'değişim' hareketini başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek İBB Başkanlığına yeniden aday olacağının sinyalini verdi.
Kendisinin İstanbul'a mühürlü olduğunu belirten İmamoğlu, başlayacağı yolculukta kendisine destek istedi.
Gazetecilerin, 'Genel başkanlığa aday mısınız?' şeklindeki sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Siyaset şu anda hiç anlamlı değil. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette parti içerisinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek partimizi daha iyi bir geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir şekilde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.