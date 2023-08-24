CHP yandaşı gazeteciden dikkat çeken 'İmamoğlu' iddiası: Aday gösterilmeyebilir

Gazetecilerin, 'Genel başkanlığa aday mısınız?' şeklindeki sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Siyaset şu anda hiç anlamlı değil. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur. Elbette parti içerisinde de düşüncelerimiz var. Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek partimizi daha iyi bir geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir şekilde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.