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CHP yandaşı İsmail Saymaz: İmamoğlu 'İstanbul'u kaybedemeyiz' diyecek ve yeniden İBB Başkanlığına aday olacağının işaretini verecek

CHP'de değişim tartışmaları devam ederken Sözcü yazarı İsmail Saymaz yeni bir iddiada bulundu. Saymaz, partide değişim isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylıktan vazgeçeceğini öne sürdü. İmamoğlu'nun yeniden İBB Başkan adayı olacağını iddia eden Saymaz, "İmamoğlu, yol haritasını salı ya da çarşamba günü yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna açıklıyor. 'İstanbul'u kaybedemeyiz' diyecek ve yeniden İBB Başkanlığına aday olacağının işaretini verecek." dedi.

11:04 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu-İsmail Saymaz

Ekrem İmamoğlu-İsmail Saymaz

Seçim hezimeti sonrası CHP yönetimi ve seçmeni, 'Kılıçdaroğlu destekçileri' ve 'değişim isteyenler' olarak ikiye bölündü.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkanlığa aday olacağı yönünde sinyaller verirken değişim çağrısının fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da hamlelerini sıraladı.

İmamoğlu, değişim mesajları göndermeye devam ederken Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun yeniden İBB Başkan adayı olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu,
“Ekrem Bey’in İstanbul’u, Mansur Bey’in Ankara’yı kazanacaklarına inanıyorum”
dedi.

İsmail Saymaz: İmamoğlu yeniden İBB Başkanlığına aday olacağının işaretini verecek

Gelişmelerin ardından CHP yandaşı İsmail Saymaz, Sözcü'deki yazısında İmamoğlu'nun adaylıktan vazgeçeceğini öne sürdü. İmamoğlu'nun yeniden İBB Başkan adayı olacağını iddia eden Saymaz, şunları söyledi:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yol haritasını salı ya da çarşamba günü yapacağı basın toplantısıyla kamuoyuna açıklıyor.
En çok merak edilen sorunun yanıtını vereyim.
İmamoğlu "İstanbul'u kaybedemeyiz" diyecek ve yeniden İBB Başkanlığına aday olacağının işaretini verecek.
Ancak CHP'de genel başkanlık değişiminin gerekli olduğuna da vurgu yapacak. "Değişim olmazsa yerel seçimde risk doğabilir" görüşünü dillendirecek."



#İsmail Saymaz
#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#yerel seçim
#İBB
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