CHP yandaşı İsmail Saymaz: İmamoğlu 'İstanbul'u kaybedemeyiz' diyecek ve yeniden İBB Başkanlığına aday olacağının işaretini verecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tunceli ziyaretine muhalefet destekçisi hukukçu Ersan Şen'den çok sert tepki geldi. "Senin yerin Tunceli mi İstanbul mu?" diye soran Şen, "Bacadan partiye girmeye çalışıyorsun, olmaz. Aynı mezhepçiliği sen de yapıyorsun. Tunceli'ye gidip kendini kime sevdirmeye çalışıyorsun arkadaş? Seçime 8 ay kalmış, hovardalık yapma şansın var mı?" ifadelerini kullandı.