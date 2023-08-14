CHP yandaşı İsmail Saymaz: İmamoğlu 'İstanbul'u kaybedemeyiz' diyecek ve yeniden İBB Başkanlığına aday olacağının işaretini verecek

Ekrem İmamoğlu-İsmail Saymaz
Seçim hezimeti sonrası CHP yönetimi ve seçmeni, 'Kılıçdaroğlu destekçileri' ve 'değişim isteyenler' olarak ikiye bölündü.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkanlığa aday olacağı yönünde sinyaller verirken değişim çağrısının fitilini ateşleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da hamlelerini sıraladı.
İsmail Saymaz: İmamoğlu yeniden İBB Başkanlığına aday olacağının işaretini verecek
Gelişmelerin ardından CHP yandaşı İsmail Saymaz, Sözcü'deki yazısında İmamoğlu'nun adaylıktan vazgeçeceğini öne sürdü. İmamoğlu'nun yeniden İBB Başkan adayı olacağını iddia eden Saymaz, şunları söyledi: