CHP yandaşı Saymaz bol keseden bakanlık dağıtan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Kazansa ne olurdu diye düşünmeden edemiyorum

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, hem Ümit Özdağ'a hem de Engin Özkoç'a bakanlık sözü veren Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını söylemişti.
Özdağ: Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım
İsmail Saymaz: Bakanlığı Özkoç'a mı Özdağ'a mı bırakacaktı?
CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, hem Özdağ'a hem de CHP'li Engin Özkoç'a bakanlık sözü veren CHP liderine eleştirilerde bulundu. Sözcü yazarı Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle eleştirdi: