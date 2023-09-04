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CHP yandaşı Saymaz bol keseden bakanlık dağıtan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Kazansa ne olurdu diye düşünmeden edemiyorum

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, hem Ümit Özdağ'a hem de Engin Özkoç'a bakanlık sözü veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. "Kılıçdaroğlu kazansa ne olurdu diye düşünmeden edemiyorum." diyen Saymaz, "İçişleri Bakanlığı'nı söz verdiği CHP'li Engin Özkoç'a mı, protokol imzaladığı Özdağ'a mı bırakacaktı? Özdağ'a verse partisi ve ortakları ne diyecekti? Sözünü yutsa Özdağ, hakkını mahkemelerde mi arayacaktı?" ifadelerini kullandı.

11:44 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, hem Ümit Özdağ'a hem de Engin Özkoç'a bakanlık sözü veren Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, hem Ümit Özdağ'a hem de Engin Özkoç'a bakanlık sözü veren Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını söylemişti.

Özdağ: Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım

Özdağ, seçimlerden sonra yaptığı açıklamada,
"Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım. AK Parti'den İçişleri Bakanlığı talep etmişsek Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için dikiş nakış kurslarını mı talep edecektim?"
demişti.

İsmail Saymaz: Bakanlığı Özkoç'a mı Özdağ'a mı bırakacaktı?

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, hem Özdağ'a hem de CHP'li Engin Özkoç'a bakanlık sözü veren CHP liderine eleştirilerde bulundu. Sözcü yazarı Saymaz, Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle eleştirdi:

"Kılıçdaroğlu kazansa ne olurdu diye düşünmeden edemiyorum.
İçişleri Bakanlığı'nı söz verdiği CHP'li Engin Özkoç'a mı, protokol imzaladığı Özdağ'a mı bırakacaktı?
Özdağ'a verse Partisi ve ortakları ne diyecekti?
Sözünü yutsa Özdağ, hakkını mahkemelerde mi arayacaktı?
Güler misin, ağlar mısın!"



#İsmail Saymaz
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ümit Özdağ
#Engin Özkoç
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