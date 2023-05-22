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CHP yandaşları yine kin kustu: İkinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'a hakaretler savurdular

ATA İttifakı tarafından aday olarak gösterilen ve ilk turda 5.17 oranında oy alan Sinan Oğan, seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı. Oğan, düzenlediği basın toplantısında "Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum." sözleriyle seçmene çağrı yaptı. Oğan'ın seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından muhalefet yandaşları, sosyal medyada yine tehdit ve hakaret diline başvurdu.

17:54 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Muhalefet yandaşları, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'a kin kustu.

Muhalefet yandaşları, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'a kin kustu.

Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına gidecek. İkinci turda, 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 49,51 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 44,88 oy alan Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ATA İttifakı tarafından aday olarak gösterilen ve 5.17 oranında oy alan Sinan Oğan, Ankara’daki bir otelde basın toplantısı düzenledi.


Seçmene çağrı yaptı: Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum

Sinan Oğan seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı. Oğan, şöyle konuştu:

"Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum.
Bize oy veren seçmenleri de sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum."

Muhalefet yandaşları yine tehdit ve hakaret diline başvurdu

Oğan'ın seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından muhalefet yandaşları sosyal medyada yine tehdit ve hakaret diline başvurdu. Oğan'a yönelik yapılan skandal paylaşımlar şu şekilde:


#Sinan Oğan
#28 Mayıs
#Cumhur İttifakı
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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Sinan Oğan seçimde kime destek verecek?