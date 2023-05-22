CHP yandaşları yine kin kustu: İkinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'a hakaretler savurdular

Muhalefet yandaşları, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'a kin kustu.
Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına gidecek. İkinci turda, 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 49,51 oy alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 44,88 oy alan Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.
Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ATA İttifakı tarafından aday olarak gösterilen ve 5.17 oranında oy alan Sinan Oğan, Ankara’daki bir otelde basın toplantısı düzenledi.
Seçmene çağrı yaptı: Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum
Sinan Oğan seçimin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediğini açıkladı. Oğan, şöyle konuştu:
Muhalefet yandaşları yine tehdit ve hakaret diline başvurdu
Oğan'ın seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından muhalefet yandaşları sosyal medyada yine tehdit ve hakaret diline başvurdu. Oğan'a yönelik yapılan skandal paylaşımlar şu şekilde: