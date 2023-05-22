CHP yandaşları yine kin kustu: İkinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'a hakaretler savurdular

"Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum.