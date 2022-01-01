Gündem CHP yönetimindeki Bolu Belediyesinin ırkçı hamlesine mahkeme dur dedi Yürütmeyi durdurma kararı verildi
BOLU

CHP yönetimindeki Bolu Belediyesi'nin ırkçı hamlesine mahkeme 'dur' dedi: Yürütmeyi durdurma kararı verildi

Bolu'da yabancı uyruklu kişiler için suyun metreküp fiyatının 2 buçuk dolara yükseltilmesi ve nikah ücretinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar mahkemeye taşındı. Dosyayı inceleyen Bolu İdare Mahkemesi her iki konunun da yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP yönetimindeki Bolu Belediyesinin ırkçı hamlesine mahkeme dur dedi: Yürütmeyi durdurma kararı verildi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

Bolu’da, kasım ayı belediye meclis toplantısı ikinci oturumunda 2022 yılı plan ve bütçe komisyonu kararları oylandı.

Yapılan oylamada, Türk vatandaşlarının metreküp fiyatı 2,5 liradan aldıkları su ücretlerinin yabancılara dolar kuru üzerinden uygulanması ve yabancıların birbirleriyle evlenme ücretlerinin 100 bin lira olması oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamaya MHP ve AK Parti meclis üyeleri ret oyu kullanırken, CHP grubundan 2 üye çekimser oy kullandı.

İKİ KARAR İÇİN DE YÜRÜTME DURDURULDU

Bolu Belediyesinin kararının ardından avukatlar Abdurrahim Çakır, Muhammed Emin Başbük ve Sümeyye Gökçe tarafından Bolu İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma davası açıldı.

Dosyayı inceleyen Bolu İdare Mahkemesi her iki konunun da yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

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