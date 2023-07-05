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CHP'de İmamoğlu'nun başlattığı değişim çağrısına Muharrem İnce'den çarpıcı yorum

CHP'ye yönelik değişim çağrıları haftalardır karşılık bulmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlandı. Partisindeki değişime öncü olabileceğini belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırpan İmamoğlu'yla ilgili, ikinci tur öncesi cumhurbaşkanlığı seçiminden çekilen Muharrem İnce'den ilk yorum geldi. CHP'de başarısızlık durumunda başkanın nasıl gideceğinin tüzükte yazılı olması gerektiğini belirten İnce, değişim çağrılarıyla ilgili “Atatürk gelse kurultay şansı zor olur” ifadelerini kullandı.

08:01 . 5/07/2023 Çarşamba
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Ekrem İmamoğlu-Muharrem İnce-Kemal Kılıçdaroğlu

Ekrem İmamoğlu-Muharrem İnce-Kemal Kılıçdaroğlu

Seçim hezimeti sonrasında CHP'ye yönelik değişim çağrılarında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu değişime öncülük yapabileceğini ve her türlü görevi almaktan çekinmeyeceğini sık sık ifade etti. CHP'li pek çok isim de İmamoğlu'nun çağrısına destek verdi ve 12'nci seçim yenilgisini alan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu ise tüm bu çağrıları görmezden gelip görevini sürdüreceğini vurguladı.

İmamoğlu manifesto yayımladı

Değişim çağrıları haftalardır karşılık bulmayan İmamoğlu, bir internet sitesi kurarak 'İktidar İçin Değişim' manifestosu yayımlandı.

CHP grup toplantısından kısa süre sonra yayına giren internet sitesinde İmamoğlu'nun adı geçmese de onun çağrılarına yer verildi.

İnce'den ilk yorum geldi

Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz kırpan İmamoğlu'yla ilgili, ikinci tur öncesi cumhurbaşkanlığı seçiminden çekilen Muharrem İnce'den ilk yorum geldi. Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan İnce şunları söyledi: "CHP'de genel başkanın nasıl geleceği belli. Ama nasıl gider, o belli değil. Başarısızlık durumunda başkanın nasıl gideceği tüzükte yazılı olmalı. Bir seçim, iki seçim neyse. Bir kuralı olmalı. Geçmişte önerdim dedim ki Kurala bağlayalım.

'Kurala bağlayalım'

Bu, Kılıçdaroğlu meselesi değil, Kılıçdaroğlu gider, başkası gelir. Kural olmadığı sürece aynısını yapar fark etmez. Yine yüzde 25'te kalır. Bu tek adamlık olmasa, parti demokratik olsa 39 milletvekilliği hediye edilir miydi? Düşünün partinin oyu yine yüzde 25. Ama 39 milletvekili vermişsin. Ya CHP'nin oyu düştü ya bu partilerin oyu yok. Bana sorarsan bu partilerin oyu yok."

CHP'de değişim rüzgarları

Kılıçdaroğlu cephesinden kendisine davet gelmediğini belirten İnce, İmamoğlu'nun başlattığı değişim çağrısıyla ilgili olarak ise "“Atatürk gelse kurultay şansı zor olur" yorumunu yaptı.




#Muharrem İnce
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
37 dakika önce
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