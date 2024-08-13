CHP'de koltuk yarışı daha da kızışıyor: Tunç Soyer ile ilgili çarpıcı iddia

"Şu an CHP kulislerinde konuşulan şey Tunç Soyer’in önümüzdeki süreçte CHP Genel Başkanlığı için çalışma yürüteceği yönünde. Tunç Soyer önümüzdeki günlerde Kemal Bey ile Ankara'da bir araya gelecek. Ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir randevu isteyerek İmamoğlu ile de görüşüp destek arayacak."