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Delege isterse hâlâ buradayım

Tüzük kurultayına hazırlanan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlık için adaylık sinyali verdi. Daha önce de delegeler istediği için genel başkan olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Delegeler derse ki 'Gelmen lazım arkadaş', görev verirlerse o zaman düşünürüm" dedi.

Mehmet Güney
04:00 - 13/08/2024 Salı
Güncelleme: 03:37 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'de eylül ayında yapılacak tüzük kurultayı için çalışmalar sürüyor. Kulislerde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurultayı “genel başkanlık seçimli olağanüstü kurultaya” çevireceği konuşulurken, Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında genel başkanlık için hazır olduğu mesajı verdi: “Ben parlamentoya girdiğimde genel başkan olma düşüncem yoktu. Delegeler istediği için oldum. Delegeler derse ki ‘Gelmen lazım arkadaş’, görev verirlerse o zaman düşünürüm. Genel başkanlığın sorumluluğu fazladır, kolay değildir. Genel başkan tartışmalarının dışında kalmak istiyorum. Partinin delegeleri vardır. Parti kendi geleceğini belirleyecektir.”

İHANETİ GÖREBİLİYORUZ

İYİ Parti eski genel başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Özel bir suçlama getirmek istemiyorum. 6 lider Türkiye’yi nasıl yöneteceğimiz konusunda bir ortak mutabakat metni üzerinde anlaşmışsak ki bu metin bizim demokrasi tarihimiz açısından çok değerlidir, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişte yapılacak Anayasa değişiklikleri konusunda anlaşmışsak, masadan kalkma ve tekrar masaya dönme süreci yaşamamalıydık. Sayın Akşener’i daha sonraki süreçte Saray’da görünce, doğrusunu isterseniz şaşırmadım. Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz” dedi.

ADAYLIK ŞAHSİ KARARIMDI

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin de şunları kaydetti: “Anketler kazanacağımızı söylüyordu. Ama süreç benim de düşünmediğim şekilde ciddi bir sürece uğradı. Çok büyük saldırılara muhatap oldum. Ama saldırılara karşı ‘Ne derseniz deyin biz buradayız’ mesajı vermek istedim. Benim kişisel kararımdı. Reklamcıların değil.”

Kurultaya partililer gelmesin

Tüzük kurultayına hazırlanan CHP'de genel merkez yeni planlar yapıyor. Son dönemdeki etkinliklerde yaşanan krizler ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu yanlılarının taşkınlık çıkarma ihtimaline karşı parti yönetimi önlem aldı. Genel Merkez, Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin kurultayda gerginlik çıkarmasından çekiniyor. CHP’li üst düzey yöneticilerden edinilen bilgilere göre, ATO Congresium’da yapılacak tüzük kurultayının seyircisiz yapılması düşüncesi ağır basıyor. Tüzük değişikliğinin teknik bir konu olduğu, bu nedenle de seyircilere kapatılacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 38’inci Olağan Kurultay'da Kılıçdaroğlu taraftarları ve değişimciler sık sık karşı karşıya gelmişti. Kurultayın seyircisiz yapılmasına “Kadın Kolları Kurultayı’nda yaşanan olaylar” da bahane ediliyor. Çiğli Belediyesi'nden atılan işçiler Kadın Kolları Kurultayı’nda eylem yapmış, CHP Genel Başkanı Özgür Özel işçilerin salondan çıkarılması talimatı vermişti. Benzer görüntülerin önüne geçmek için kurultay seyircisiz yapılacak.



#Siyaset
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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