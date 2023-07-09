CHP’de Özcan krizi: Hamzaçebi’den parti sözcüsü Öztrak’a tepki

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne 7'nci günde Kahramankazan ilçesine yaklaştı. Özcan’ın yürüyüşü CHP içinde karışıklığa neden oldu. ‘Değişim’ çağrıları ile yürüyen Özcan’a ‘Sarayın adamı’ ifadelerini kullanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a CHP’li Hamzaçebi’den tepki geldi.

CHP’li Mehmet Akif Hamzaçebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile parti sözcüsü Faiz Öztrak’a yanıt verdi, Özcan’a desteğini gösterdi. Hamzaçebi, “Tanju Özcan’ın tarzı, siyaseti, açıklamaları eleştirilebilir. Benim de hiç doğru bulmadığım açıklamaları ve uygulamaları var. Ama onu Saray’ın adamı olarak itham etmek yakışmamıştır. Bu olmayacak bir şeydir.” mesajını paylaştı.