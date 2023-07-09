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CHP’de Özcan krizi: Hamzaçebi’den parti sözcüsü Öztrak’a tepki

CHP’de ‘değişim’ talepleri ile başlayan gerilim sürüyor. Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a parti tabanından destek geldi. ‘Sarayın adamı’ diyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a CHP’li Mehmet Akif Hamzaçebi tepki gösterdi.

18:10 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP’de Özcan krizi: Hamzaçebi’den parti sözcüsü Öztrak’a tepki

CHP’de Özcan krizi: Hamzaçebi’den parti sözcüsü Öztrak’a tepki

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne başlattığı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşüne 7'nci günde Kahramankazan ilçesine yaklaştı. Özcan’ın yürüyüşü CHP içinde karışıklığa neden oldu. ‘Değişim’ çağrıları ile yürüyen Özcan’a ‘Sarayın adamı’ ifadelerini kullanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a CHP’li Hamzaçebi’den tepki geldi.

“Bu olmayacak bir şeydir”

CHP’li Mehmet Akif Hamzaçebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile parti sözcüsü Faiz Öztrak’a yanıt verdi, Özcan’a desteğini gösterdi. Hamzaçebi, “Tanju Özcan’ın tarzı, siyaseti, açıklamaları eleştirilebilir. Benim de hiç doğru bulmadığım açıklamaları ve uygulamaları var. Ama onu Saray’ın adamı olarak itham etmek yakışmamıştır. Bu olmayacak bir şeydir.” mesajını paylaştı.


#Tanju Özcan
#Mehmet Akif Hamzaçebi
#Faik Öztrak
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