CHP’de rantiye-şantiye tartışması

CHP içinde yerel yönetimlere ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi. Parti kurmayları, bazı belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddialarının “tamamıyla asılsız olmadığını” söyledi. Kaynaklara göre, sorunun temelinde belediyelerin imar yetkilerinin yarattığı rant alanları bulunuyor. Bu alanlar da CHP’li yerel yöneticileri kayırmacılık başta olmak üzere usulsüz işlere savuruyor.

USULSÜZLÜĞE YÖNELDİLER

Parti kaynakları, yaşanan tabloyu “rantiye-şantiye ekonomisi” olarak tanımlarken, özellikle belediyelerin sahip olduğu imar yetkisinin zaman zaman suistimale açık bir zemin oluşturduğunu belirtti. 2019 yerel seçimlerinden bu yana benzer sorunların parti içinde de tartışıldığını aktaran partililer, «İmar üzerinden rant elde etmek isteyen bazı belediye başkanlarının zaman zaman usulsüzlüklere yöneldiği» itirafında bulundu.

SUÇU YASADA BULDULAR

Geçtiğimiz hafta düzenlenen belediye başkanları ve il başkanları toplantısının ardından yapılan iç değerlendirmelerde de sorunun yapısal olduğuna vurgu yapıldı. CHP kaynakları, mevcut yasal çerçevenin bu tür tartışmaları beslediğini savunarak, çözüm için merkezi denetimi artıran yeni bir model üzerinde çalıştıklarını dile getirdi. Bu kapsamda, partinin olası iktidarında kritik imar ve büyük ölçekli projelerde karar yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde toplanmasına yönelik yasal düzenleme hazırlığı yapıldığı öğrenildi.



