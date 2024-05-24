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CHP'de torpil belediyeciliği son sürat: Tuncay Özkan'ın kardeşini müdür yaptılar

31 Mart seçimlerinden önce aday belirleme sürecinde torpil iddiaları ve krizlerle gündeme gelen CHP'de, seçim sonrasında da benzer sorunlar devam etti. Son olarak, CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi Yahya Umut Özkan'ın Mamak Belediyesi'ne Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak atanması dikkat çekti.

10:41 - 24/05/2024 Cuma
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Tuncay Özkan
Tuncay Özkan

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sıkça dile getirdiği "liyakat" vurgusu, CHP'li belediyelerde uygulamaya geçmedi. CHP'li belediye başkanları, seçim öncesi verdikleri vaatleri mazbatalarını aldıkları gün unuttular.


Özkan'ın kardeşi müdür olarak atandı


Torpil furyasının hakim olduğu CHP'li belediyelerde makamlar, akrabalar ve liyakatsiz isimlere dağıtıldı.


CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın erkek kardeşi Yahya Umut Özkan'ın Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne atandığı ortaya çıktı.



Torpil furyası bitmek bilmiyor


Daha önce Kırşehir, Balıkesir, İzmir ve Bursa başta olmak üzere pek çok belediyede benzer skandallar yaşandı.


Seçim vaatlerinde "Adam kayırmaya yer yok" diyen ve Kırşehir'de ikinci kez belediye başkanı seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu, aile belediyeciliğini yeni dönemde de devam ettirdi. Ekicioğlu, önceki dönemde olduğu gibi kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı belediye başkan yardımcılığı görevine atadı.


CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyini Büyükşehir Belediyesinde yönetici yapmasının ardından, bu kez de CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, gelinini Belediyede işe soktu. CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt'u Belediye'nin Gençlik ve Eğitim Birim Sorumlusu yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü belediye kadrosuna aldı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşinin kız kardeşi Sezen Uğurlu'yu, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na getirdi. CHP Meclis Üyesi Yalçın Işıkyıldız'ın eşi Pınar Işıkyıldız'ı, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevine atadı. CHP'li Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala'yı, Kültür ve Sosyal İller Daire Başkanlığı'na aldı. CHP'li Bozbey, yeğeni Furkan Bozbey'i, belediye şirketi BURKENT'in başına oturttu.




#CHP
#Tuncay Özkan
#İzmir
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