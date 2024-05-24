CHP'de torpil belediyeciliği son sürat: Tuncay Özkan'ın kardeşini müdür yaptılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde ağırladığı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile basın açıklaması yaptı. Destici, başıboş köpeklerle ilgili alınacak kararları desteklediğini ve BBP'li belediyelere gerekli talimatları verdiklerini ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise sahipsiz başıboş sokak köpeklerinin okula giden çocuklara camiye giden yaşlılara saldırdığını ve ‘yoksullar için güvenlik sorunu’ olduğunu ifade etti. Ancak Özel sorunun açıkça görülmesine rağmen "Hayvan hakları vardır hayvan severlerin hassasiyeti vardır." dedi.