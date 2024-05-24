Yenikapı ruhuna üç hafta dayanabildi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında önemli mesajlar verdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda iç ve dış siyaset gündemi gözden geçirildi.

TEMASTA KALMAYA HAZIRDIK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 2 Mayıs’ta yaptığı görüşmede MKYK’da gündeme geldi. Bu görüşmeye ilişkin Erdoğan'nın, “2 Mayıs’ta genel merkezimizde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldik. Görüşme olumlu ve verimliydi. Biz her zaman muhalefetle görüşmeye temasta kalmaya hazırdık. Ama önceki yönetim buna çok imkan vermedi. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Yenikapı ruhuna iki üç hafta dayanabildi” dediği kaydedildi.

KÜSTÜRMEDEN DEĞİŞİM

AK Parti’de seçim sonrası beklenen değişim de toplantıda konuşuldu. Bu konuda Erdoğan’ın “Seçim sonuçlarını istişare etmeye devam ediyoruz, sonuçlar olgunlaştıkça adımlar atılacak” sözleriyle değişim mesajı verdiği bildirildi. Erdoğan’ın değişim zamanlaması konusunda ise tarih vermeyerek “Yeri ve zamanı geldiğinde kırmadan dökmeden küstürmeden değişimi yapacağız” dediği öğrenildi.

İTTİFAKA SAHİP ÇIKALIM

Toplantıda Cumhur İttifakı da gündemdeydi. MHP ile iş birliğini hatırlatan Erdoğan’ın, “Cumhur İttifakı’nın huzurunu ve birliğini bozmaya dönük yapılan açıklamalar karşısında hep beraber beraberlik içinde hareket edelim. Cumhur İttifakı ile ilgili sosyal medyada çıkan dezenformasyonlara aldırış etmeyin. Birliğimizi dirliğimize daha fazla sahip çıkalım” uyarısı yaptığı ifade edildi.

FİLİSTİN’İN HEP YANINDAYIZ

MKYK’da Gazze konusuna da değinen Erdoğan’ın, “Elimizdeki tüm imkanlarla Filistin’in yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştuğu belirtildi. Yargıyla ilgili mesaj veren Erdoğan, “Ülkemizi aydınlık yarınlara adalet sistemimizin kusursuz işleyişi ile taşıyabiliriz” dediği kaydedildi.

Nihai hedef tek haneli enflasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MKYK’da uygulanan ekonomik programa ilişkin bir sunum yaptı. “Ekonomi programımızda kararlıyız. Cumhurbaşkanımız da programımıza tam destek veriyor” diyen Şimşek, bir seneye kadar enflasyonun daha aşağı ineceğini, nihai hedeflerinin tek haneli enflasyon olduğunu yineledi. Şimşek, program etkilerinin yaz döneminde daha çok hissedileceğini kaydetti.

Meslek liselerine iş garantisi

MKYK’da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat ve Öğretmenlik Meslek Kanunu tasarısı dahil ve diğer konularda ilişkin bir sunum yaptı. Tekin’e MKYK üyeleri tarafından meslek liseleri ile ilgili sorular geldi. Piyasalarda özellikle OSB’lerde eleman sıkıntısı olduğuna dikkat çekildi. Bunun üzerine Bakan Tekin, iş garantisi sağlanması gerektiğini kaydetti. Tekin, meslek liseleri ile OSB’nin entegre edilmesiyle ilgili 30 Mayıs’ta protokol imzalanacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in sunumunda öğretmen alımlarında mülakat uygulaması da soruldu., Tekin sınava girenlerle jüridekilerin birbirini tanımadığını hatırlattı.

Noni Zurainah Haji Fathudin Ali Muhammed Cristina Latorre Sancho

Büyükelçilerden güven mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei Büyükelçisi Noni Zurainah Haji, Somali Büyükelçisi Fathudin Ali Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra Brunei Büyükelçisi Haji, Somali Büyükelçisi Muhammed ve İspanya Büyükelçisi Sancho ile ayrı ayrı görüştü.







