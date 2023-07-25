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CHP'de yerel yönetimler de karıştı: Eski Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Budak yeni başkan Ferhat Karadağ ve yakınları tarafından darp edildi

Seçim yenilgisinin ardından koltuk kavgasının başladığı CHP'de yerel yönetimlerde de kriz çıktı. Geçtiğimiz aylarda görevden alınan eski CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Budak ve Hayrettin Cidir parti binasında yeni il başkanı Ferhat Karadağ ve yakınları tarafından darp edildi. Karadağ'ın kendisine sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğunu ifade eden Budak, suç duyurusunda bulundu.

14:53 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Eski Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Budak, yeni başkan Ferhat Karadağ ve yakınları tarafından darbedildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Eski Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Budak, yeni başkan Ferhat Karadağ ve yakınları tarafından darbedildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Seçim hezimetinin ardından değişim krizinin başladığı CHP'de yerel yönetimler de karıştı. Koltuk tartışmalarıyla gündemden düşmeyen partinin Şanlıurfa İl Örgütü'nde çıkan kavga yargıya taşındı.

Kongrede seçilen Ahmet Budak görevden alınmıştı

14 Ocak 2023'te yapılan Şanlıurfa İl Örgütünün olağanüstü kongresinde Şanlıurfa İl Başkanı seçilen Ahmet Budak, CHP’nin Örgütlerden Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı tarafından görevinden alınmıştı. Budak'ın görevden alınması üzerine yerine Ferhat Karadağ atanmıştı.

Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ve yakınları tarafından darbedildi

Edinilen bilgiye göre, CHP Hatay Milletvekili ve Şanlıurfa parti denetmeni Servet Mullaoğlu tarafından parti toplantısına davet edilen Ahmet Budak, Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Ferhat Karadağ ve yakınları tarafından darp edildi.

Suç duyurusunda bulundu

Parti binasına eski CHP İl Başkanı olan Hayrettin Cidir ile giden Budak, Karadağ ve akrabaları tarafından bina içinde ve dışında saldırıya uğradı.

Karadağ'ın kendisine hakarette bulunduğunu ifade eden Budak, olayın ardından suç duyurusunda bulundu.




#Ahmet Budak
#CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı
#Ferhat Karadağ
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