CHP'de yerel yönetimler de karıştı: Eski Şanlıurfa İl Başkanı Ahmet Budak yeni başkan Ferhat Karadağ ve yakınları tarafından darp edildi

Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu iddia ettiği bir ses kaydını sosyal medya hesabında paylaştı. Kendisiyle ilgili "Partiden atın gitsin bu adamı" ifadelerinin kullanıldığı ses kaydını paylaşan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu dün partili gençler ile yaptığınız toplantıda benimle ilgili olarak ’Arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz' ifadesini kullanmışsınız. Arkamda herhangi bir 'Gizli güç' yok. Halkın gücü var. İddialarınızı ispatlayamazsanız, sizi yalancı ve müfteri olarak ilan edip, dava edeceğim." dedi.