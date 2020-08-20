CHP'den şaşırtmayan açıklama: Erdoğan'ın müjdesi istifa ettiğini açıklaması olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde çok önemli açıklamalarda bulundu. "Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönem açılacak" diyen Erdoğan'ın sözleri gündeme oturdu. Tüm Türkiye Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kilitlendi.

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"Petrol ve doğalgaz bulundu" iddiaları

Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına giren haberle ilgili çok sayıda kullanıcı, Türkiye'nin 'Karadeniz'de doğalgaz bulduğunu', 'Doğu Akdeniz'de petrol bulduğunu' iddia etti. Borsadaki petro kimya hisselerinde eş zamanlı yükseliş görüldü.

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"18 yıldır ülkeyi yönetemiyor"

Tüm bu tartışmaların ardından çirkin bir yorum CHP Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız'dan geldi. Bir televizyon programına katılan Yıldız, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 83 milyonu sevindirecek tek müjdesi istifa ettiğini açıklaması olur.Çıkıp '18 yıldır ben bu ülkeyi yönetiyorum, Türkiye’yi bu duruma getirdim. Başaramadım' deyip istifa ettiğini açıklaması lazım. O zaman 83 milyon rahatlar, Türkiye’nin önü açılır” ifadelerini kullandı.

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