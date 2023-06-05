CHP'li ABB'nin sosyal medya ekibi trol hesaptan yapacakları paylaşımı yanlışlıkla resmi hesaptan paylaştı

Meteorolojiden yarın için Anadolu ve Orta Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı geldi. İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini açıklayan Meteoroloji, vatandaşlara da olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.