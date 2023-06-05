Ankara günlerdir su altında

Ankara’da hafta başından beri etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle sokaklar göle döndü. Kentte dün öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken Dikmen’in bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak nedeniyle yollara toprak ve taşlar sürüklendi. AFAD sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Ankara’da yerel gök gürültülü sağanağa karşı uyardı. Beypazarı ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede dün başlayan yağış nedeniyle bazı dereler taşarken birçok bağ ve bahçe su altında kaldı. Keçiören Belediyesi önü Kalaba Kent Meydanı göle dönüşürken ekipler mahsur kalan vatandaşları sırtlarına alarak güvenli noktalara taşıdı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok “Ankara Büyükşehir Belediyesi görevini hala yapmıyor. Bugün de burası sanki deniz, sanki nehir, sanki ırmak“ dedi.

Her yağmurda şelale

Ankara’da önceki gün sağanak nedeniyle sel sularının girip balkondan şelale gibi aktığı apartmanın eksi 1’inci katındaki 2 daireyi daha önce de 2 kez su bastığı, bu yüzden de boş bırakıldıkları ortaya çıktı. Yenimahalle ilçesi Şentepe Kayalar Mahallesi’ndeki Ab-ı Hayat Turkuaz Konutları’nda 15 katlı apartmanın görüntüleri görenleri şaşırttı. Yokuş aşağı akan sel suyu, yol kenarındaki apartmanın eksi 1’inci katındaki 2 dairenin pencerelerinden girip diğer taraftaki balkonlardan çıktı. Suyla dolan katın alt katında oturan Sosun Kahraman (70), su baskını sırasında 5 kişi evde olduklarını ve balkondan boşalan suyun bir kısmının evlerine girdiğini söyledi. Kahraman, “Birden içeriye su girdi. Torunlarım ağlamaya başladı. Ev su dolunca çocukları aldım yukarıya çıktım. Bu evi 3’üncü sel basışı, artık bir çözüme kavuşmalı. Yetkililer önlem almalı, biz evin içerisini yaptırsak yine aynısı oluyor” dedi.

Yağış yolları çökertti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 5 gün önce şiddetli yağış nedeniyle çöküp bir kamyonu yutan yol, günler sonra oluşan sele dayanamadı. Yaklaşık 10 metrelik bölümü tamamen yıkılan yolun, sel anında boş olması bir facianın önüne geçti. Eskihisar Mahallesi’nde bulunan yol, 5 gün önce çökmüş, durumu fark etmeyen Ferhat Şahin (51) idaresindeki 20 ZU 144 plakalı parke taşı yüklü kamyonla dev çukura düşmüştü. Karayollarının yanı sıra demiryolu hattında da çökmeye neden oldu. Arazilerini kontrol için gittiklerinde çökmeyi fark eden vatandaşlar, yaklaşmakta olan treni son anda durdurarak bir facianın önüne geçti. Hattın yaklaşık 500 metrelik kısmında çökme oldu. Bazı noktalarda rayların altındaki toprak boşaldı.







