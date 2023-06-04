Meteoroloji tarih vererek İç Anadolu ve Orta Karadeniz'i uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteorolojiden yapılan tahmine göre, İç Anadolu'nun güney ve doğusu Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Sivas ile Orta Karadeniz'de Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu'da yarın yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.