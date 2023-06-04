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Meteoroloji tarih vererek İç Anadolu ve Orta Karadeniz'i uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteorolojiden yarın için Anadolu ve Orta Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı geldi. İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini açıklayan Meteoroloji, vatandaşlara da olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

18:44 . 4/06/2023 Pazar
AA
İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı.

İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı.

İç Anadolu'da ve Orta Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan tahmine göre, İç Anadolu'nun güney ve doğusu Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Sivas ile Orta Karadeniz'de Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu'da yarın yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



#Orta Karadeniz
#İç Anadolu
#Sağanak Yağış
#Meteoroloji
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