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CHP'li Altınova Belediye Başkanı Fazlaca ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

CHP'li Altınova Belediye Başkanı Fazlaca ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi

17:3224/06/2025, Salı
IHA
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Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve meclis üyesi Sinan Aydın
Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve meclis üyesi Sinan Aydın

Yalova'da AK Parti'ye geçeceği iddiaları bir süredir kamuoyunda konuşulan Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve meclis üyesi Sinan Aydın, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CHP'li Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve meclis üyesi Sinan Aydın, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Konuyla ilgili CHP İl Başkanı Erdem Doğancı, yazılı bir açıklamada bulundu. Doğancı, açıklamasında Altınova ilçesinde kamuoyunda yer alan haberlerden dolayı 16 haziranda Yerel Yönetimler Biriminden ilgili milletvekilinin Yalova'ya gelerek inceleme ve temaslarda bulunduğunu ifade etti.

Doğancı, milletvekilinin gözlem ve tespitlerinden oluşan raporun genel merkeze iletilmesinin ardından konunun, 23 Haziran'da gerçekleştirilen CHP MYK toplantısında gündeme alındığını belirterek, "Parti disiplinini zedeleyen eylemleri nedeniyle Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve Belediye Meclis Üyesi Sinan Aydın'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir. CHP Merkez Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar, gelişen disiplin süreci ve diğer gelişmelerle ilgili olarak sürecin takipçisi olacağız ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.



#Altınova Belediye Başkanı
#Yasemin Fazlaca
#Sinan Aydın
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