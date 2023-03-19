CHP'li Avukat Feyza Altun'dan Muharrem İnce'ye taciz imalı tehdit

"Sonuç ne olursa olsun şimdiden söyleyeyim; Teşekkür ederiz. Bizi yıllar sonra ümitlendirdin, inandırdın, heyecanlandırdın; olacak dedirttin. Esprili, hoşgörülü tavrınla gönlümüzü fethettin. Hepimiz canlandık, ayağa kalktık; kaybedeceksek de kendi adayımızla kaybedelim; kimliğimizi hayat tarzımızı gizlememeliyiz dedik. Korku imparatorluğunu yıktın, hepimize cesaret verdin. Bu gece ne sonuç çıkarsa çıksın ben sana teşekkür ederim. Yeniden umutlarımı yeşerttiğin, mutlu ettiğin, siyaseten fikrimizi ruhumuzu rahatlattığın; dürüstlüğün ve adil olduğunu, canını dişine takıp yorulmadan kampanyanı yürüttüğün, iktidar oyumuzu çalacak diye korkuyla sandıkları beklerken bize savaşma cesareti verdiğin için..."