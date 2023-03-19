CHP'li Avukat Feyza Altun'dan Muharrem İnce'ye taciz imalı tehdit

Feyza Altun - Muharrem İnce
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine kısa bir süre kala Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında bir olurken, muhalefetteki bölünme rahatsızlığa neden oluyor. Millet İttifakı'nın adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilan edildikten sonra, CHP'nin bir önceki seçimdeki adayı olan, partiden ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran ve adaylığını ilan eden Muharrem İnce
'oyları böleceği'
gerekçesiyle adeta hedef haline geldi. Hatta Muharrem İnce geçmişiyle tehdit edilmeye başlandı.
Son olarak, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Avukat Feyza Altun, Muharrem İnce'nin gazeteci İklim Bayraktar'ı taciz ettiği iddialarına gönderme yaparak sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.
İnce'ye taciz imalı saldırı
İnce'ye taciz imalı saldırı
Muharrem İnce'nin
"FETÖ’cüsü, bölücüsü, beslemesi, AKP’nin eskisi, yenisi, trolü, fongülü hepsi bir araya gelmiş bize ateş ediyor"
paylaşımını alıntılayan Feyza Altun,
"Hiç bir kadını taciz ettiniz mi? Hiçbir kadın sizden şikayetçi oldu ve dosya örtbas edildi mi? Sadece soruyorum…"
ifadelerini paylaştı.
- Gazeteci İklim Bayraktar geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, "İnce alkollü bir şekilde, 'Kılıçdaroğlu hakkında belge vereceğim' diyerek beni aradı ve evimin önüne geldi. Yalova plakalı, film camlı şahsi arabasıyla evime geldiğinde alkollüydü. Beni taciz etti" iddiasında bulunmuştu.
Feyza Altun 2018 seçimlerinde İnce'ye övgüler yağdırmıştı: 'Gönlümüzü fethettin'
Feyza Altun 2018 seçimlerinde İnce'ye övgüler yağdırmıştı: 'Gönlümüzü fethettin'
Avukat Feyza Altun, CHP'nin 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan Muharrem İnce için şu paylaşımı yapmıştı:
"Sonuç ne olursa olsun şimdiden söyleyeyim; Teşekkür ederiz. Bizi yıllar sonra ümitlendirdin, inandırdın, heyecanlandırdın; olacak dedirttin. Esprili, hoşgörülü tavrınla gönlümüzü fethettin. Hepimiz canlandık, ayağa kalktık; kaybedeceksek de kendi adayımızla kaybedelim; kimliğimizi hayat tarzımızı gizlememeliyiz dedik. Korku imparatorluğunu yıktın, hepimize cesaret verdin. Bu gece ne sonuç çıkarsa çıksın ben sana teşekkür ederim. Yeniden umutlarımı yeşerttiğin, mutlu ettiğin, siyaseten fikrimizi ruhumuzu rahatlattığın; dürüstlüğün ve adil olduğunu, canını dişine takıp yorulmadan kampanyanı yürüttüğün, iktidar oyumuzu çalacak diye korkuyla sandıkları beklerken bize savaşma cesareti verdiğin için..."
#Muharrem İnce
#Feyza Altun
#adaylık
#seçim
2 saat önce