İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2024 yerel seçimlerinde ittifak kapısını tamamen kapattı. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti lideri, "Benim geldiğim nokta şu; kutuplaştırmanın Türkiye’ye dayattığı 50 artı 1 ittifak sistemi, Türkiye’ye büyük zarar veriyor. Onun için de biz bundan sonra bu ittifak sistemi içinde yer almamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. İzmir adaylarının Ümit Özlale olduğunu duyuran Akşener,

"Biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık"