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POLİTİKA

CHP'li başkandan skandal üstüne skandal: Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu

Bilecik Belediye Başkan vekili CHP’li Melek Mızrak Subaşı’nın, belediyenin tüm yemekli organizasyonlarını eşinin sahip olduğu Subaşı Yemek Sanayine verdiği ortaya çıkmıştı. Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı gün dağıtılan 5 bin kişilik yemeği de aile şirketine verdiği gündem olan CHP’li Subaşı, haberleri yalanlayabilmek için firmanın yemekleri bedava dağıttığına dair apar topar bir sözleşme yazdırdı. Ancak apar topar yazılan uydurma sözleşmeye tarih atmayı unuttu.

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Haber Merkezi Diğer
CHPli başkandan skandal üstüne skandal: Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
CHP'li Melek Mızrak Subaşı

Geçtiğimiz aylarda aile şirketinin Belediyeden aldığı bir ihaleyi etik bulmadığı gerekçesiyle iptal ettirdiğini söyleyen Subaşı'nın, Belediyenin organizasyonlarını verdiği firmalara, yemek işlerini eşinin şirketine yaptırması koşuluyla verdiği anlaşılmıştı.

Bilecik'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Şeyh Edebali meydanında düzenlenen kurtuluş etkinliklerinde halka ikram edilmesi için hazırlanan 5 bin kişilik yemeğin de aile şirketince dağıtılması dikkatlerden kaçmadı. Yapılan milyonluk kıyak tepki topladı.

DOĞRUDAN DEĞİL DOLAYLI YOLDAN KIYAĞA DEVAM

Kurtuluş etkinliklerinde yemek tezgahının başına geçen Subaşı, vatandaşlara kendi elleriyle yemek dağıtımı yaparken yerel basına bol bol poz verdi. Çekilen fotoğraflara çarpıcı ayrıntılar da yansıdı.

ÜCRETSİZ DAĞITILDI YALANI

Daha önce de İstanbul'da kaldığı lüks otelin 21 Bin 600 TL'lik faturasını Belediyeye kestirdiği anlaşılan ve çıkan haberlerin ardından apar topar bir açıklama yapan CHP'li Subaşı, belgeleriyle yayınlanan haberi, eline tutuşturulan bir kağıda yazılanları okuyarak yalanlamaya çalışmış ve tek bir belge dahi gösterememişti.

Bilecik Belediyesi'nde bir rant skandalı daha: CHP’li Melek Mızrak Subaşı'ndan aile şirketine kıyak
GÜNDEM
Bilecik Belediyesi'nde bir rant skandalı daha: CHP’li Melek Mızrak Subaşı'ndan aile şirketine kıyak

Sabah'ın haberine göre; Aile şirketine yaptığı kıyakla ilgili çıkan haberi de yalanlamak için aceleyle bir sözleşme hazırlatan Subaşı, bu kez de uydurma sözleşmeye tarih atmayı unuttu. Sözleşmede, söz konusu 5 Bin kişilik yemeğin, Subaşı Yemek Sanayi tarafından ücretsiz ikram edildiğine yer verildi.

  • Bütün Belediye ve bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birliklerinin tüm yapılan sözleşmelerinde tarih bulunması zorunluluğu varken, aniden ortaya çıkan sözleşmede tarih bulunmaması vatandaşlarca alay konusu oldu.
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